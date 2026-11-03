سقط ولم ينهض.. ماذا حدث لقلب خيسوس دي ميغيل داخل الملعب؟

خبرني - لم يكن مهاجم نادي تينيريفي الإسباني، خيسوس دي ميغيل، يعلم أن اندفاعه خلف كرة في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام أندورا سيكون آخر لحظاته على المستطيل الأخضر.

ففي مشهد صادم، اصطدم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما بحارس مرمى الفريق المنافس أوونو، الذي اندفع خارج منطقة جزائه لمحاولة إبعاد الكرة، لتصطدم ركبته بجسد المهاجم، الذي سقط على الأرض فاقدا الوعي.



هرع اللاعبون لاستدعاء الطواقم الطبية وتوقفت المباراة، بينما تحولت الأنظار من نتيجة اللقاء إلى محاولات إنقاذ حياة اللاعب الذي نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لتوقف قلبي تنفسي.

وفي صباح الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلن نادي تينيريفي وفاة دي ميغيل، بعدما كان قد كشف عن تدهور حالته العصبية خلال الساعات السابقة.

وأعادت المأساة تسليط الضوء على ظاهرة طبية نادرة تعرف باسم "الارتجاج القلبي" (Commotio Cordis) يمكن فيها لضربة مباشرة في الصدر أن تخل بالنشاط الكهربائي للقلب وتتسبب في توقفه المفاجئ، حتى لدى أشخاص لا يعانون بالضرورة من مرض قلبي سابق.

لكن حتى الآن ليس هناك دليل قطعي على تعرض اللاعب الإسباني لهذه الظاهرة الطبية، أو إن كانت بالفعل سببا في وفاته إثر الاصطدام الشديد أثناء المباراة.

فهل تعرض اللاعب بالفعل لهذه الظاهرة؟ وكيف يمكن لضربة واحدة أن تتحول إلى اضطراب قاتل في نبضات القلب؟ وهل ينبغي التعامل مع مثل هذه الحالات داخل الملعب قبل نقل المصاب إلى سيارة الإسعاف؟

اضطراب كهربائي قاتل

توضح جمعية القلب الأمريكية أن الارتجاج القلبي حالة شديدة الندرة، تحدث عندما تتلقى المنطقة الأمامية من الصدر، فوق القلب أو بالقرب منه، ضربة غير نافذة تتزامن مع لحظة بالغة الحساسية من الدورة الكهربائية للقلب.

ولا يشترط حدوث تمزق أو تلف تشريحي واضح في عضلة القلب. فقد يؤدي التأثير الميكانيكي للضربة إلى اضطراب مفاجئ في الإشارات الكهربائية المنظمة للنبض، وينتهي ذلك غالبا بالرجفان البطيني (Ventricular Fibrillation).

وفي هذه الحالة، لا يتوقف النشاط الكهربائي للقلب تماما، بل يصبح شديد الاضطراب، فيفقد البطينان قدرتهما على الانقباض بصورة فعالة وضخ الدم إلى الدماغ وبقية أعضاء الجسم.

وقد يفقد المصاب وعيه خلال ثوان، نتيجة الانخفاض الحاد في تدفق الدم إلى الدماغ، ويصبح التدخل العاجل ضروريا لاستعادة الدورة الدموية.

وتختلف هذه الآلية عن النوبة القلبية التقليدية، التي تحدث عادة بسبب انسداد أحد الشرايين التاجية، كما تختلف عن الكدمة القلبية التي تسبب تلفا مباشرا في أنسجة عضلة القلب.



نافذة لا تتجاوز 20 جزءا من الألف من الثانية

الأكثر إثارة في هذه الظاهرة أن خطورة الضربة لا تعتمد على قوتها وحدها، بل على اللحظة التي تقع فيها. فوفقا لإرشادات المجلس الأوروبي للإنعاش لعام 2025، يمكن للارتجاج القلبي أن يحدث عندما تتزامن الضربة مع نافذة زمنية تبلغ نحو 20 مللي ثانية، أي 20 جزءا من الألف من الثانية، خلال مرحلة صعود الموجة "تي" (T wave) في التخطيط الكهربائي للقلب.

وتمثل هذه المرحلة جزءا من عملية استعادة الخلايا البطينية لحالتها الكهربائية استعدادا للدورة التالية من النبض. وخلال هذه النافذة شديدة القصر، قد يحفز التأثير الميكانيكي اضطرابا كهربائيا خطيرا، خصوصا إذا تركزت الضربة فوق المنطقة التي يقع خلفها القلب.

وهذا يعني أن ضربتين متشابهتين في القوة والموضع قد تكون لهما نتائج مختلفة تماما، تبعا لتوقيت الاصطدام داخل الدورة الكهربائية للقلب.

لكن هذه الآلية لا تعني أن كل ضربة في الصدر قادرة على إيقاف القلب، ولا يمكن استنتاج وقوع الارتجاج القلبي من مشاهدة مقطع فيديو للاصطدام وحده.

خطورة الارتجاج القلبي

رغم ندرة هذه الظاهرة، فإنها معروفة منذ عقود في الطب الرياضي، ولا سيما في الرياضات التي تتضمن كرات أو أجساما صلبة سريعة الحركة، مثل البيسبول والهوكي واللاكروس.

وتقدر جمعية القلب الأمريكية عدد الحالات المبلغ عنها في الولايات المتحدة بنحو 10 إلى 20 حالة سنويا، مع احتمال عدم رصد بعض الإصابات.

وفي مراجعة علمية نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية (Journal of the American Heart Association) في فبراير/شباط 2026، حلل باحثون بيانات 434 حالة منشورة للارتجاج القلبي، بينها 302 حالة مرتبطة بالرياضة، و132 حالة وقعت في ظروف أخرى، شملت حوادث المركبات والعنف والأنشطة اليومية.

وشكل الرجال نحو 94% من الحالات الرياضية الواردة في تلك المراجعة. لكن الباحثين حذروا من صعوبة تحديد معدل الإصابة الحقيقي، بسبب غياب سجل عالمي موحد والإبلاغ غير المكتمل عن الحالات.

وتشير إرشادات الإنعاش الأوروبية لعام 2025 إلى أن الارتجاج القلبي مثّل نحو 9% من حالات توقف القلب الموثقة في إحدى الدراسات المتعلقة بلاعبي كرة القدم الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، وأن معظم حالات الارتجاج القلبي في تلك البيانات ارتبطت باصطدام الكرة بالصدر.

ولا تعني هذه النسبة أن 9% من جميع لاعبي كرة القدم معرضون للإصابة، بل تتعلق بتوزيع أسباب توقف القلب ضمن مجموعة محددة من الحالات الموثقة.



هل أصيب دي ميغيل بالارتجاج القلبي؟

تثير تفاصيل الحادثة هذا الاحتمال، لكنها لا تكفي لإثباته، فالتقارير الصحفية وصفت اصطداما عنيفا بين ركبة الحارس وجسم اللاعب، وأشارت عدة مصادر إلى ضربة في منطقة الصدر، بينما تناولت تقارير أخرى احتمال وجود إصابة في الرأس.

ومن الناحية الطبية، توجد عدة تفسيرات محتملة لفقدان الوعي أو توقف القلب بعد اصطدام عنيف، من بينها الارتجاج القلبي، والكدمة القلبية الشديدة، والإصابات الداخلية في الصدر، واضطرابات التنفس والدورة الدموية الناتجة عن الرضوض، فضلا عن إصابات الدماغ المصاحبة.

ولذلك يحتاج تحديد السبب إلى معلومات سريرية لا توفرها لقطات المباراة، مثل نتائج تخطيط القلب أثناء الإنعاش، وطبيعة الإصابة التشريحية، والفحوص التصويرية، والتقييم الطبي المتخصص.

وحتى إعلان وفاة اللاعب، لم يتضمن البيان الرسمي لنادي تينيريفي تشخيصا يؤكد إصابته بالارتجاج القلبي. لذلك، يبقى هذا الاضطراب تفسيرا طبيا محتملا للآلية التي يمكن أن تؤدي إلى توقف القلب عقب ضربة في الصدر، وليس تشخيصا مثبتا لحالة دي ميغيل.

هل استمر توقف قلب اللاعب 20 دقيقة؟

أثارت المعلومات المتداولة حول مدة توقف القلب تساؤلات بشأن فرص إنقاذ اللاعب، حيث ذكرت صحيفة "دياريو دي أفيسوس" (Diario de Avisos) الإسبانية المحلية أن اللاعب ظل في حالة توقف قلبي لنحو 20 دقيقة قبل استعادة النبض بفضل جهود الإنعاش، لكن تقارير أخرى لوكالة رويترز ووسائل إعلام إسبانية قدمت روايات مختلفة عن توقيت توقف القلب واستعادة النبض، وأشارت بعض الأخبار إلى إجراء الإنعاش أو استكماله داخل سيارة الإسعاف.

وفي مثل هذه الحالات، ينبغي التمييز طبيا بين مدة توقف الدورة الدموية دون إنعاش، والمدة الإجمالية التي استغرقتها محاولات الإنعاش، والوقت الذي استغرقته استعادة النبض الفعال، فهذه مدد مختلفة، ولا يمكن اعتبارها متطابقة أو استنتاجها من زمن ظهور الطاقم الطبي في التسجيل التلفزيوني.

ولم تتوفر في البيانات الرسمية المنشورة تفاصيل كافية لتأكيد مدة التوقف القلبي الفعلية أو تحديد تسلسل الإجراءات الطبية بالدقيقة.

دقائق فاصلة

عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم بصورة فعالة، يبدأ الدماغ بفقدان إمداده الطبيعي بالأكسجين والطاقة. ومع استمرار اضطراب الدورة الدموية، يتزايد خطر الإصابة الدماغية الناجمة عن نقص الأكسجة والتروية، وهو ما يجعل سرعة التدخل عاملا أساسيا في تحسين فرص النجاة والنتائج العصبية.

وتؤكد إرشادات جمعية القلب الأمريكية لعام 2025 أهمية التعرف السريع على توقف القلب، وبدء الضغطات الصدرية عالية الجودة، واستخدام جهاز إزالة الرجفان الكهربائي في أقرب فرصة عندما يكون اضطراب النظم قابلا للصدمات.

وفي حالة الارتجاج القلبي تحديدا، تشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن استخدام جهاز إزالة الرجفان خلال أول 3 إلى 5 دقائق يمنح المصاب فرصة أفضل للنجاة، وتقدر أن معدل النجاة من الارتجاج القلبي تجاوز 50% في السنوات الأخيرة، بفضل تحسن الاستجابة الطارئة وتوافر أجهزة إزالة الرجفان.

كما تشير إرشادات المجلس الأوروبي للإنعاش إلى أن النجاة بلغت نحو 66% في بيانات امتدت بين عامي 2008 و2023، مع اختلاف النتائج بحسب سرعة الاستجابة وخصائص الحالات.



هل يمكن تجنب مأساة مشابهة؟

تؤكد الحادثة أهمية الاستعداد المسبق لحالات الطوارئ في الملاعب، وليس الاكتفاء بسرعة استدعاء سيارة الإسعاف بعد وقوعها.

ويدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى وضع خطة طبية قبل كل مباراة، تحدد أدوار أعضاء الفريق الإسعافي، ومواقع أجهزة إزالة الرجفان، ومسارات الوصول إلى اللاعب ونقله إلى المستشفى.

وتشمل الاستجابة الفعالة التعرف على العلامات المبكرة لتوقف القلب، والتأكد من وجود تجهيزات إنعاش جاهزة، والتدريب المتكرر على التعامل مع انهيار اللاعبين.

أما خارج الملاعب، فإن الشخص الذي يشهد سقوط إنسان وفقدانه الاستجابة وعدم تنفسه بصورة طبيعية، ينبغي له طلب الإسعاف فورا، وبدء الضغطات الصدرية واستخدام جهاز إزالة الرجفان الآلي عند توفره، مع اتباع تعليمات الجهاز وتوجيهات خدمة الطوارئ.

وتوصي إرشادات الإنعاش الأساسية بمعدل يتراوح بين 100 و120 ضغطة صدرية في الدقيقة للبالغين، مع تقليل فترات التوقف عن الضغطات.

ولا يمكن لهذه التدابير منع جميع الوفيات المفاجئة، لكنها قد تحسن فرص النجاة بصورة كبيرة.

وتبقى مأساة دي ميغيل تذكيرا مؤلما بأن الحماية الطبية في الرياضة لا تبدأ عند وصول المصاب إلى المستشفى، بل في الثواني الأولى التي يدرك فيها المحيطون به أن ما حدث قد يكون أكثر خطورة من مجرد اصطدام عابر.