6 مكمّلات شائعة لصحة القلب.. هل تحميك فعلاً أم أن فوائدها مبالغ فيها؟

خبرني - تحتل مكمّلات صحة القلب مكانة متزايدة على أرفف الصيدليات والمتاجر، من زيت السمك وأوميغا 3 إلى الثوم والشاي الأخضر. وتروج شركات كثيرة لهذه المنتجات باعتبارها وسيلة لدعم القلب وخفض الكوليسترول وضغط الدم، لكن هل تثبت الأبحاث فعلاً هذه الوعود؟

الحقيقة أن الأدلة العلمية تختلف من مكمّل إلى آخر، وبعضها يقدم فوائد محتملة في حالات محددة، بينما لا توجد أدلة كافية على أن تناول هذه المنتجات بصورة روتينية يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. أوميغا 3

توجد أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك الدهنية وبذور الكتان، كما تتوافر في مكمّلات زيت السمك وزيت الكريل، وتُستخدم بعض مستحضراتها العلاجية بوصفة طبية.

وتشير الأبحاث إلى قدرتها على خفض الدهون الثلاثية، خصوصاً عند استخدام جرعات علاجية مرتفعة. وقد يصف الأطباء مستحضرات مثل "لوفازا" و"فاسكيبا" لبعض المرضى الذين يعانون ارتفاعاً شديداً في هذه الدهون.

لكن هذا لا يعني أن جميع مكمّلات زيت السمك تحمي القلب بالدرجة نفسها، إذ تختلف الأدلة على تأثيرها في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات.

2. الإنزيم المساعد Q10

ينتج الجسم الإنزيم المساعد Q10 بصورة طبيعية، ويؤدي دوراً في إنتاج الطاقة داخل الخلايا، كما يعمل مضاداً للأكسدة.

وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد مرضى قصور القلب، من خلال تحسين وظيفة عضلة القلب والكسر القذفي، وهو مقياس لنسبة الدم التي يضخها البطين الأيسر مع كل نبضة.

كما ربطت أبحاث بين تناوله وتحسن بعض الأعراض وانخفاض بعض المضاعفات القلبية، لكن هذه النتائج لا تعني أنه بديل للعلاجات الطبية المعتمدة.

3. الثوم

لا يقتصر استخدام الثوم على الطهي، إذ تُباع مستخلصاته في صورة مكمّلات يُروّج لها لدعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم والكوليسترول.

وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول بدرجة محدودة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاعهما بالفعل.

ومع ذلك، لا تزال الأدلة غير كافية لتأكيد قدرته على الوقاية من أمراض القلب، كما قد يتداخل مع بعض الأدوية، خصوصاً الأدوية التي تزيد سيولة الدم.

4. الألياف

تؤدي الألياف دوراً مهماً في صحة القلب، ويمكن الحصول عليها من الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسّرات والبذور.

وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما تساعد بعض أنواعها، مثل السيليوم والبيتا غلوكان، على خفض الكوليسترول.

وإذا لم تحصل على الكمية الكافية من الطعام، فقد تكون المكمّلات خياراً إضافياً، لكن يظل الاعتماد على المصادر الغذائية هو الأفضل.

5. الأرز الأحمر المخمّر

يحتوي الأرز الأحمر المخمّر على مركب يُعرف باسم "مونوكولين K"، وهو مطابق كيميائياً للمادة الفعالة في دواء "لوفاستاتين" الخافض للكوليسترول، الذي ينتمي إلى عائلة الستاتينات.

ولهذا قد يساعد بعض منتجاته على خفض الكوليسترول، لكن المشكلة أن تركيز المادة الفعالة يختلف بشدة بين المنتجات، وقد لا يكون واضحاً للمستهلك.

كما قد تحتوي بعض المنتجات على مادة ملوثة تُعرف باسم "سيترينين"، يمكن أن تضر بالكلى. ولذلك لا يُعد هذا المكمّل بديلاً آمناً أو مضمون الجرعة عن الأدوية الموصوفة.

6. مستخلص الشاي الأخضر

يُستخدم مستخلص الشاي الأخضر في بعض المكمّلات التي تستهدف دعم صحة القلب والتمثيل الغذائي.

وتشير أبحاث محدودة إلى احتمال مساهمته في تحسين مستويات الكوليسترول وسكر الدم، وربما دعم التحكم في الوزن، لكن النتائج ليست متسقة، ولم تثبت الدراسات بصورة قاطعة أنه يمنع أمراض القلب.

ومن المهم أيضاً الانتباه إلى أن مستخلص الشاي الأخضر المركز قد يرتبط بآثار جانبية، منها إصابة الكبد لدى بعض المستخدمين.

كيف تختار مكمّلاً آمناً لصحة قلبك؟

رغم انتشار هذه المنتجات، لا توصي الأدلة العلمية بتناول المكمّلات بصورة عشوائية للوقاية من أمراض القلب. وتظل التغذية المتوازنة والنشاط البدني وضبط ضغط الدم والكوليسترول والامتناع عن التدخين من أهم وسائل حماية القلب.

وإذا قررت استخدام أحد المكمّلات، فهناك ثلاثة أمور تستحق الانتباه وهي استشر طبيبك أولاً، فقد تتداخل بعض المكمّلات مع الأدوية، أو لا تناسب حالات صحية معينة. وثانياً،تحقق من جودة المنتج، وأخيراً لا تستبدل العلاج بالمكمّلات: فوجود أدلة على فائدة محتملة لا يعني أن المنتج يمكن أن يحل محل الأدوية الموصوفة أو أن استخدامه يمنع النوبات القلبية والسكتات.