الذكاء الاصطناعي.. وقود استدامة أرباح الشركات

خبرني - بدأت بعض الشركات في الإعلان عن فوائد مالية ناتجة عن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، حيث تحول الاهتمام بهذه التكنولوجيا من مجرد ضجة إعلامية إلى عوائد ملموسة يمكن قياسها خلال الربع الأخير.

وقد شهدت استثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي طفرة كبيرة، مدفوعةً بسعيها لتعزيز الكفاءة وزيادة الربحية، لتصل إلى 581.7 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 130% عن العام السابق، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان Stanford HAI.

وفي الوقت الذي يروج فيه الرؤساء التنفيذيون لفوائد هذه التكنولوجيا، ومع توقعات بأن تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل وميتا، ما مجموعه 700 مليار دولار هذا العام على بنيتها التحتية، يتطلع المستثمرون إلى رؤية مكاسب ملموسة.

ومع انطلاق موسم إعلانات الأرباح للربع الثالث، بدأت بعض الشركات في تقديم أرقام محددة حول هذه الفوائد.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، أعلن البنك الإسباني العملاق "سانتاندير"، أن مبادرات الذكاء الاصطناعي حققت قيمة تجارية بلغت 194 مليون يورو (216 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وصرح المدير المالي للبنك، خوسيه غارسيا كانتيرا، أن الذكاء الاصطناعي يساعد البنك في تقليل المهام ذات القيمة المنخفضة، مما يتيح للموظفين التركيز على أعمال ذات قيمة أعلى.

وقال كانتيرا، "يؤثر هذا على كل من الإيرادات والتكاليف؛ لذا فنحن نعيش الآن ربعاً يمكننا فيه ربط مساهمة إيجابية بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف، "يتم دمج الذكاء الاصطناعي في جميع العمليات التي ننفذها في البنك، لذا من الصعب تحديد النسبة الدقيقة التي تعزى إليه، لكن من الواضح أنه يساهم في تحسين جودة خدماتنا المقدمة للعملاء".

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية السويسرية العملاقة "نوفارتس"، فاس ناراسيمهان، بأن الذكاء الاصطناعي بدأ يساهم في الأرباح النهائية للشركة.

وقد سجلت "نوفارتس" دخلاً تشغيلياً أساسياً في الربع الثالث بلغ 6.04 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، مع احتساب أسعار صرف ثابتة.

ورغم أن الشركة لم تحدد بدقة مقدار هذا النمو الذي يعزى إلى الذكاء الاصطناعي، إلا أن ناراسيمهان قال، "اعتقد أن هذا هو الربع الأول الذي أرى فيه بوضوح أن الذكاء الاصطناعي بدأ يحسن فعلياً من أرباحنا وخسائرنا بشكل ملموس".

وقال ناراسيمهان "نحن نعمل على البحث والتطوير لنرى ما إذا كان ذلك يمكن أن يؤدي بالفعل إلى زيادة إنتاجية البحث والتطوير".

وتابع بقوله، "لقد بدأنا بالفعل نلمس بعض المكاسب في الإنتاجية، التي انعكست على الأداء المالي النهائي، بفضل ما يمكننا تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التسويق والمبيعات".

وفي سياق متصل، صرّح المدير المالي لبنك "ستاندرد تشارترد"، مانوس كوستيلو، بأن البنك يشهد حضوراً للذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب أعماله.

وقد أعلن البنك عن نمو في الدخل التشغيلي خلال الربع الثالث بنسبة 14%، وفقاً لأسعار صرف ثابتة، وباستثناء البنود الاستثنائية.

وقال كوستيلو، "يمكن ملاحظة أثر ذلك في نمو إجمالي الإيرادات التي نحققها، وكذلك في الرافعة التشغيلية التي أشرت إليها سابقاً"، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يساعد المديرين على بناء علاقات أفضل مع العملاء وتحقيق المزيد من الإيرادات.



وصرح الرئيس التنفيذي لشركة كارلسبرغ، جاكوب أروب-أندرسن، أن الشركة لم تلمس بعد فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إلا أن هذه التقنية أثرت إيجابًا على العمليات الداخلية، وكفاءة التكاليف، والعمليات التجارية والتسعيرية، والتسويق، وسلسلة التوريد، وقد نمت إيرادات الشركة بنسبة 4.9% في الربع الثالث.

وفي سياق متصل، تُحقق شركات التكنولوجيا مكاسب أيضًا، فقد ذكرت شركة ميتا في تقرير أرباحها الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تُحقق "إيرادات إعلانية إضافية كبيرة"، بينما قفز إجمالي الإيرادات بنسبة 26% في الربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول.

وفي حين تباطأ نمو إيرادات محرك بحث غوغل التابع لشركة ألفابت وسط مخاوف بشأن المنافسة من الذكاء الاصطناعي، فقد تضاعفت إيرادات غوغل كلاود إلى ما يقارب 31 مليار دولار في الربع الثالث.