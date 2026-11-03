طارق خليل.. أول أردني وعربي يتولى إدارة التحكيم في بطولة العالم لبناء الأجسام

خبرني - شارك الحكم الدولي الأردني طارق خليل في إدارة منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2026، التي أقيمت في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية خلال الفترة من 29 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني، ضمن طاقم العمل الخاص بالاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية (IFBB)، وذلك بتكليف من رئيس الاتحاد الدولي رافائيل سانتونخا.

ويعد خليل أول حكم أردني وعربي للمحترفين في الاتحاد الدولي، وأول عربي يتولى إدارة التحكيم في بطولة العالم للاتحاد، في إنجاز للرياضة الأردنية والعربية.

ويشغل خليل عضوية مكتب رئيس الاتحاد الدولي، ورئاسة لجنة الحكام المحترفين في منطقة الشرق الأوسط، كما يحمل صفة حكم دولي معتمد لفئتي الهواة والمحترفين. ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشغل عضوية لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وعلى الصعيد المحلي، نظم خليل ثلاث نسخ من بطولة "مستر يونيفيرس" في الأردن، وأسهم في إدراج فئات المحترفين ضمن منافساتها، ما أتاح للاعبي بناء الأجسام الأردنيين خوض المنافسات الاحترافية داخل المملكة، وجنبهم تكاليف السفر والمشاركة خارج البلاد.

كما أسهم تنظيم هذه البطولات في نشر رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتنشيط السياحة الرياضية في المملكة، من خلال استقطاب لاعبين ومشاركين من خارج الأردن.

وقال خليل إن تمثيل الأردن في هذا المحفل العالمي "شرف كبير ومسؤولية"، معربا عن شكره لرئيس الاتحاد الدولي على الثقة التي منحه إياها.

وأكد مواصلة العمل لرفع اسم الأردن في المحافل الدولية، ودعم اللاعبين الأردنيين للوصول إلى منصات التتويج العالمية.