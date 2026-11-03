*
الثلاثاء: 03 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مصر.. زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال مرسى مطروح

  • 03 نوفمبر 2026
  • 21:12
مصر زلزال بقوة 49 درجة يضرب شمال مرسى مطروح

خبرني - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، شمال مدينة مرسى مطروح، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل هزة أرضية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بلغت قوتها 4.90 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 353 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 1:03:44 ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفقًا للبيانات الصادرة عن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل.

وكشفت التحليلات الفنية أن الهزة وقعت عند خط عرض 34.45 درجة شمالًا، وخط طول 26.51 درجة شرقًا، وعلى عمق بلغ 16.60 كيلومترًا تحت سطح البحر.

وأكد المعهد أنه لم ترد إليه أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بالهزة الأرضية في المحافظات المصرية، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو المرافق العامة نتيجة النشاط الزلزالي.

ويأتي رصد الهزة ضمن أعمال المتابعة المستمرة التي تنفذها الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لمراقبة النشاط الزلزالي وتحديد قوته وموقعه وعمقه.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إيران تتمسك بوقف الحرب على جميع الجبهات.. ولبنان شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن
إيران تتمسك بوقف الحرب على جميع الجبهات.. ولبنان شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن
  • 2026-11-03 19:58
اسرائيل نفذت 395 انتهاكا في الجنوب السوري الشهر الماضي
اسرائيل نفذت 395 انتهاكا في الجنوب السوري الشهر الماضي
  • 2026-11-03 19:22
السيسي يدعو أمريكا وإيران لخفض التصعيد «قبل فوات الأوان»
السيسي يدعو أمريكا وإيران لخفض التصعيد «قبل فوات الأوان»
  • 2026-11-03 19:08
يديعوت أحرونوت: واشنطن توافق على مسودة مذكرة تفاهم قطرية مقدمة إلى إيران
يديعوت أحرونوت: واشنطن توافق على مسودة مذكرة تفاهم قطرية مقدمة إلى إيران
  • 2026-11-03 18:21
صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عقب إعلان ترمب وقف المساعدات العسكرية الأمريكية
صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عقب إعلان ترمب وقف المساعدات العسكرية الأ...
  • 2026-11-03 18:14
ترمب يؤكد شنّ ضربة على تجهيزات للدفاع الجوي في إيران
ترمب يؤكد شنّ ضربة على تجهيزات للدفاع الجوي في إيران
  • 2026-11-03 17:55