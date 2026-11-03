مصر.. زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال مرسى مطروح

خبرني - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، شمال مدينة مرسى مطروح، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل هزة أرضية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بلغت قوتها 4.90 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 353 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 1:03:44 ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفقًا للبيانات الصادرة عن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل.

وكشفت التحليلات الفنية أن الهزة وقعت عند خط عرض 34.45 درجة شمالًا، وخط طول 26.51 درجة شرقًا، وعلى عمق بلغ 16.60 كيلومترًا تحت سطح البحر.

وأكد المعهد أنه لم ترد إليه أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بالهزة الأرضية في المحافظات المصرية، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو المرافق العامة نتيجة النشاط الزلزالي.

ويأتي رصد الهزة ضمن أعمال المتابعة المستمرة التي تنفذها الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لمراقبة النشاط الزلزالي وتحديد قوته وموقعه وعمقه.