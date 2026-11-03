أحماض أوميغا 3 الدهنية.. فوائد زيت السمك وآثاره الجانبية

خبرني - توفر أحماض أوميغا 3 فوائد صحية متعددة، من دعم وظائف العضلات والخلايا إلى خفض الدهون الثلاثية، مع ضرورة الانتباه للجرعات.

وتعد أحماض أوميغا 3 الدهنية من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، إذ يحتاج إليها لأداء وظائف حيوية متعددة، تشمل نشاط العضلات ونمو الخلايا. ويحصل الإنسان عليها من مصادر غذائية متنوعة، أبرزها الأسماك الدهنية وزيت السمك والمكسرات والبذور، كما تتوفر في صورة مكملات غذائية.

ما أحماض أوميغا 3 الدهنية وأين توجد؟

أحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون أساسية يحصل عليها الجسم من الغذاء، إذ لا يستطيع إنتاجها بنفسه. ويحتوي زيت السمك على نوعين رئيسيين منها، هما حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتينويك (EPA).

وتُعد الأسماك الدهنية من أبرز المصادر الغذائية لهذين الحمضين، ومن بينها السلمون والإسقمري (الماكريل) والسلمون المرقط، إلى جانب بعض المأكولات البحرية مثل الأصداف والمحار والسلطعون.

أما النوع الثالث، وهو حمض ألفا لينولينيك (ALA)، فيوجد في بعض المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

وتتوفر مكملات زيت السمك الغذائية بأشكال متعددة، تشمل الشراب والكبسولات والأقراص، ويستخدمها بعض الأشخاص للاستفادة من خصائص أحماض أوميغا 3 المضادة للالتهابات.

فوائد زيت السمك وأوميغا 3

تناولت دراسات علمية متعددة استخدام زيت السمك والمكملات التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 في التعامل مع عدد من الحالات الصحية، وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:

1- أمراض القلب

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية مستخلصة من زيت السمك مرتين أسبوعياً على الأقل تقل لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب. ومع ذلك، فإن تناول مكملات زيت السمك لا يبدو أنه يوفر فوائد كبيرة أو واضحة لصحة القلب بوجه عام.

2- ارتفاع ضغط الدم

رصدت دراسات متعددة انخفاضاً طفيفاً في مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملات زيت السمك الغذائية.

وتشير بعض الأدلة إلى أن الفوائد المحتملة لهذه المكملات قد تكون أكبر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم المتوسط إلى الشديد، مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع بسيط في الضغط.

3- ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول

توجد أدلة علمية قوية على قدرة أحماض أوميغا 3 الدهنية على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم بدرجة ملحوظة.

كما قد تسهم هذه الأحماض في تحسين مستويات كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL)، المعروف باسم الكوليسترول النافع، وإن كان التحسن عادة محدوداً.

وفي المقابل، قد ترتفع أيضاً مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بالكوليسترول الضار، لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون هذه المكملات.

4- التهاب المفاصل الروماتويدي

تشير الدراسات إلى أن مكملات زيت السمك قد تساعد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي في تخفيف الألم، وتقليل التيبس الصباحي، والحد من حساسية المفاصل عند لمسها.

ورغم أن مقدار التحسن في الألم يكون محدوداً في كثير من الحالات، فإنه قد يكون كافياً لتقليل حاجة بعض المرضى إلى استخدام الأدوية المضادة للالتهابات.

أفضل مصادر أوميغا 3 واحتياطات تناول زيت السمك

تُعد أحماض أوميغا 3 ضرورية للحفاظ على صحة الجسم، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول الأسماك المشوية أو المخبوزة بدلاً من المقلية، وإدراجها بانتظام ضمن النظام الغذائي.

وقد تكون المكملات الغذائية المحتوية على زيت السمك خياراً مفيداً لبعض الأشخاص، خصوصاً الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقاً لتقييم الطبيب للحالة الصحية.

وفيما يتعلق بالزئبق، لا يحتوي زيت السمك عادةً على هذه المادة التي تثير مخاوف بعض الأشخاص بسبب وجودها في أنواع معينة من الأسماك.

وعلى الرغم من أن زيت السمك يُعد آمناً بوجه عام عند استخدامه بالكميات المناسبة، فإن تناول جرعات مرتفعة للغاية قد يزيد احتمالات النزيف، كما يمكن أن يؤثر في استجابة الجهاز المناعي.

ولا تزال سلامة استخدام زيت السمك لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية المأكولات البحرية غير واضحة بصورة كافية؛ لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية المحتوية عليه، والالتزام بالجرعات التي يحددها.

الآثار الجانبية لمكملات زيت السمك

تُعد المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك آمنة عموماً عند تناولها وفق الجرعات الموصى بها، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية البسيطة، ومن أبرزها:

استمرار طعم السمك في الفم لفترة بعد تناول المكمل.

رائحة الفم الكريهة.

حرقة المعدة أو الغثيان أو الإسهال.

ظهور طفح جلدي.

أما تناول جرعات مرتفعة من مكملات زيت السمك، فقد يزيد احتمالات الإصابة بالنزيف، ويرفع خطر التعرض للسكتة الدماغية، وهو ما يستدعي تجنب تجاوز الجرعات الموصى بها دون إشراف طبي.

التفاعلات الدوائية المحتملة لزيت السمك

قد يتداخل زيت السمك مع بعض الأدوية والأعشاب والمكملات الغذائية، وهو ما قد يغير تأثيرها أو يزيد احتمالات التعرض لآثار جانبية. وتشمل أبرز هذه التفاعلات ما يلي:

1- مضادات التجلط والأدوية المضادة للصفيحات

تعمل هذه الأدوية، إلى جانب بعض الأعشاب والمكملات الغذائية، على تقليل قدرة الدم على التجلط. وقد يؤدي تناول زيت السمك بالتزامن معها إلى زيادة احتمالات النزيف؛ لذلك ينبغي مراجعة الطبيب قبل الجمع بين هذه المنتجات.

2- أدوية ضغط الدم

قد يؤدي تناول مكملات زيت السمك إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم، وبالتالي فإن استخدامها بالتزامن مع أدوية علاج ارتفاع الضغط قد يزيد التأثير الخافض لضغط الدم، ما يستدعي متابعة مستوياته تحت إشراف طبي.

3- أدوية منع الحمل

قد تتداخل بعض أدوية منع الحمل مع تأثير زيت السمك في مستويات الدهون الثلاثية، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند استخدام المكملات بالتزامن مع هذه الأدوية.

4- أورليستات (Xenical وAlli)

قد يؤدي تناول زيت السمك بالتزامن مع دواء إنقاص الوزن أورليستات إلى تقليل امتصاص الجسم للأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمك.

ولتقليل هذا التداخل، يُنصح بمراعاة وجود فاصل زمني قدره ساعتان بين تناول المكمل الغذائي والدواء.

5- فيتامين E

قد يؤدي استخدام زيت السمك إلى انخفاض مستويات فيتامين E في الجسم، وهو ما يستدعي الانتباه إلى مستوياته عند تناول المكملات لفترات طويلة، ومراجعة الطبيب بشأن الحاجة إلى متابعة ذلك.