خبرني - أثارت شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي المصري الراحل إسماعيل الليثي، حالة جدل بعد إعلان خطوبتها، كاشفة تفاصيل علاقتها بخطيبها الجديد.

من هو خطيب شيماء سعيد أرملة إسماعيل الليثي؟

تصدرت شيماء سعيد حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أنباء خطوبتها، وذلك بعد نحو عام من وفاة زوجها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي رحل في نوفمبر 2025 إثر تعرضه لحادث أليم.

وأثار إعلان الخطوبة تفاعلًا واسعًا، كما تعرضت شيماء لانتقادات من بعض المتابعين، ما دفعها إلى الخروج والرد على الانتقادات، موضحة أنها تحتاج إلى وجود شخص يساندها ويشاركها تفاصيل الحياة.

وكشفت شيماء أن خطيبها ليس من الوسط الفني، وإنما تربطه علاقة صداقة بشقيقها، مؤكدة أنه يعرفها ويحبها منذ نحو أربع سنوات.

ومن أبرز المعلومات التي أعلنتها عن خطيبها:

شخص من خارج الوسط الفني.

صديق شقيقها.

يحبها منذ نحو أربع سنوات.

يقيم حاليًا في ليبيا، دون الكشف عن طبيعة عمله.

أهدى إليها هاتف آيفون 18 بمناسبة عيد ميلادها.

لم يتمكن من حضور حفل عيد ميلادها، نافية أن يكون الشخص الذي ظهر معها في المناسبة، على عكس ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي.

شيماء سعيد ترد على الانتقادات

وفي سياق ردها على الانتقادات، أوضحت شيماء سعيد أنها تتعرض لهجوم من جانب بعض أفراد أسرة زوجها الراحل، لكنها تفضل عدم الخوض في هذه الخلافات، احترامًا لذكرى إسماعيل الليثي.

كما رفضت التطرق إلى تفاصيل الخلافات العائلية، مشيرة إلى أنها تحملت مسؤولية رعاية ابنها الراحل ضاضا لمدة ست سنوات، وكان يعاني من اضطراب فرط الحركة.

وأكدت شيماء أن زوجها الراحل لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة في قلبها، رافضة التشكيك في مشاعر الحزن التي تحملها تجاهه أو اعتبار ارتباطها الجديد دليلًا على عدم تأثرها برحيله.

من هي شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي؟

شيماء سعيد خبيرة تجميل، اكتسبت شهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق تيك توك، كما عُرفت إعلاميًا باعتبارها زوجة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

وشهدت حياتها الشخصية محطات مؤلمة، أبرزها وفاة ابنها رضا، المعروف باسم ضاضا، عام 2024، بعد سقوطه من شرفة المنزل.

وفي نوفمبر 2025، فقدت زوجها إسماعيل الليثي إثر حادث أليم، وذلك بعد أيام قليلة من عودتهما إلى الحياة الزوجية، لتواجه بعدها مرحلة جديدة من حياتها بعيدًا عن زوجها الراحل.