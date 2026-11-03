الأردن في محكمة العدل الدولية.. انتخاب محمود الحمود لولاية جديدة

خبرني - انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، قاضيا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 أعوام.

وتبدأ ولاية الحمود في 6 شباط المقبل، وتنتهي في شباط عام 2036.

وكان الحمود انتُخب في أيار العام الماضي للفترة التكميلية في المحكمة، عقب استقالة القاضي اللبناني نواف سلام. وسبق له أن شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة.

وفي عام 2016، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحمود عضواً في لجنة القانون الدولي، وهي هيئة أممية تُعنى بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.



