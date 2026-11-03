عيد الحب المصري 2026.. سبب اختيار 4 نوفمبر للاحتفال

خبرني - ينفرد المصريون بتخصيص مناسبتين سنويتين للاحتفاء بالحب؛ الأولى تتزامن مع عيد الحب العالمي في 14 فبراير/ شباط، والثانية تحل في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتحمل اسم «عيد الحب المصري».

ولا تقتصر المناسبة المحلية على العلاقات العاطفية بين المرتبطين والأزواج، بل تمتد لتشمل التعبير عن الود والامتنان للأهل والأصدقاء وكل الأشخاص المقربين. فما قصة اختيار هذا التاريخ؟ ومن صاحب فكرة الاحتفال به؟

موعد عيد الحب المصري 2026

يوافق عيد الحب المصري يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ليمنح المصريين مناسبة إضافية للتعبير عن مشاعر المحبة والتقدير، إلى جانب عيد الحب العالمي الذي يحل في 14 فبراير/ شباط.

ومع مرور السنوات، ارتبط هذا اليوم بتبادل الهدايا والورود والشوكولاتة، وإرسال الرسائل التي تحمل عبارات المودة، فضلًا عن قضاء أوقات مميزة مع الأشخاص المقربين، سواء كانوا شركاء الحياة أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

سبب اختيار 4 نوفمبر عيدًا للحب في مصر

ترتبط فكرة الاحتفال بعيد الحب المصري بالكاتب والصحفي الراحل مصطفى أمين، الذي طرح مبادرة تخصيص يوم للاحتفاء بالحب وتشجيع المودة بين أفراد المجتمع.

وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، تعود القصة، وفقًا لإحدى الروايات المتداولة، إلى مشهد جنازة شاهدها مصطفى أمين في حي السيدة زينب بالقاهرة، حيث لاحظ قلة عدد المشاركين في تشييع أحد المتوفين، وهو ما دفعه إلى التفكير في طبيعة العلاقات الإنسانية ومدى اهتمام الناس بعضهم ببعض.

ومن هذه الواقعة، جاءت فكرة تحديد يوم يشجع المصريين على إظهار مشاعر الحب والتعاطف والاهتمام، وألا يقتصر التعبير عنها على العلاقات العاطفية وحدها.

الفرق بين عيد الحب المصري والعالمي

يكمن الاختلاف الأساسي بين عيد الحب المصري ونظيره العالمي في طبيعة المشاعر والعلاقات التي تشملها كل مناسبة.

فعيد الحب العالمي، الذي يوافق 14 فبراير/ شباط، يرتبط بصورة أساسية بالمشاعر الرومانسية بين المرتبطين والأزواج، بينما يتسع مفهوم عيد الحب المصري ليشمل صورًا متعددة من المحبة والتقدير بين أفراد الأسرة والأصدقاء والجيران، إلى جانب شركاء الحياة.

وبذلك، لا يقتصر الاحتفال في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني على التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، وإنما يشمل مختلف الروابط الإنسانية، ويتيح للأشخاص فرصة إظهار تقديرهم لكل من يحتلون مكانة مهمة في حياتهم.

مظاهر الاحتفال بعيد الحب في مصر

تتعدد طرق الاحتفال بعيد الحب المصري، إذ يحرص كثيرون على تبادل الورود الحمراء والشوكولاتة والعطور والهدايا المتنوعة، إلى جانب كتابة الرسائل الرومانسية وترتيب اللقاءات والخروجات الخاصة.

ولا تنحصر هذه المظاهر في المرتبطين والأزواج، إذ يمكن الاستفادة من المناسبة للتعبير عن المحبة للأم والأب والأشقاء والأصدقاء، سواء بتقديم هدية بسيطة أو إرسال رسالة تتضمن كلمات صادقة عن التقدير والامتنان.

رسائل تهنئة عيد الحب المصري 2026

يحرص كثيرون على تبادل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الحب المصري 2026، واختيار عبارات تنقل مشاعر المحبة والمودة والامتنان إلى الأشخاص المقربين.

ويمكن إرسال هذه الرسائل عبر المحادثات الخاصة، أو نشرها على موقع «فيسبوك»، كما يمكن كتابتها في بطاقات معايدة مزينة بالقلوب والورود الحمراء.

تهنئة عيد الحب المصري