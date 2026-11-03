احزاب اليمين الإسرائيلي توصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة باستثناء «يهدوت هتوراة»

خبرني - أعلنت أحزاب اليمين الإسرائيلي، باستثناء حزب «يهدوت هتوراة»، عزمها التوصية برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة، خلال مشاوراتها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن حزب «الصهيونية الدينية» أعلن قراره التوصية بنتنياهو، داعيًا إلى إزالة المقاطعة التي تفرضها أحزاب من معسكر اليسار، والعمل على تشكيل حكومة يهودية واسعة برئاسته.

كما أعلن حزب «شاس» أنه سيوصي بنتنياهو، مبررًا قراره بتعهداته المتعلقة بتنظيم أوضاع طلاب المعاهد الدينية، وذلك عقب قرار مجلس حكماء التوراة التابع للحزب دعم ترشيحه.

من جهته، أكد حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة إيتمار بن غفير أنه سيوصي أيضًا بنتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب التقرير، لا يزال حزب «يهدوت هتوراة» الحزب الوحيد ضمن معسكر الائتلاف الذي لم يعلن موقفه النهائي بشأن التوصية بنتنياهو، في حين أعلنت أحزاب معسكر التغيير دعمها لزعيم حزب «هناك مستقبل» غادي آيزنكوت.

وأشار التقرير إلى أن آيزنكوت حصل حتى الآن على توصيات 48 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا لنتنياهو، فيما لا تزال ثلاثة أحزاب لم تحسم موقفها، وهي «يهدوت هتوراة» التي تمتلك 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة «رعم» بـ8 مقاعد، والقائمة المشتركة بـ11 مقعدًا.

وتأتي هذه التوصيات في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي مع الكتل البرلمانية، قبل تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الجديدة.