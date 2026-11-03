كاتب كويتي: ترامب يشبه علب حلويات زلاطيمو!

خبرني - شبّه الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر لكلمة «قد» بالعبارة المكتوبة على علب حلويات زلاطيمو الأردنية: «قد تحتوي حلوياتنا على فستق»، في مقارنة ساخرة ربطت بين عالم الحلويات والتصريحات السياسية.

واستهل الهاشم مقاله بالتعبير عن عشقه لحلويات زلاطيمو، مشيرا إلى أن العائلة أسست علامتها في القدس قبل نحو 160 عاما، قبل أن تنتقل إلى الأردن قبل 40 عاما، لافتا إلى تعلقه بها وحرصه على طلبها من القادمين من الأردن.

وقال إن العبارة المكتوبة على علب الحلويات، والتي تشير إلى أنها «قد تحتوي» على الفستق، ظلت عالقة في ذاكرته لسنوات، قبل أن تعود إلى ذهنه مع كثرة استخدام ترامب كلمة «قد» في تصريحاته المتعلقة بالحرب والخيارات الدبلوماسية.

وضرب الهاشم أمثلة على ذلك بتصريحات ترامب التي تتضمن احتمالات مثل توجيه ضربات أو منح الإيرانيين فرصة للحل الدبلوماسي أو إنهاء الحرب قريبا، معتبرا أن تكرار هذه الصيغة يضع دول الخليج والعالم أمام حالة من الترقب وعدم اليقين.

واختتم الهاشم مقاله بتساؤل ساخر بشأن احتمال اندلاع حرب، قائلا إنّها «قد تقوم»، مضيفا: «فإن قامت فلن تقعد»، في إشارة إلى حالة الغموض التي تحيط بالتصريحات والمواقف الأميركية.