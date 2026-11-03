اسرائيل نفذت 395 انتهاكا في الجنوب السوري الشهر الماضي

خبرني - نصبت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات محمّلة بالجنود، اليوم الثلاثاء، حاجزا مؤقتا على طريق عين البيضا – جباتا الخشب شمالي القنيطرة، بحسب ما نقل مراسل "سوريا الآن".

وتأتي هذه التحركات العسكرية عقب التطورات التي شهدها ريف القنيطرة، أمس الاثنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال سراح الشاب الثاني الذي كانت قد اختطفته قبل أيام على طريق جباتا الخشب – أوفانيا، كما أنشأت القوات الإسرائيلية حاجزا مؤقتا بوساطة 3 سيارات عسكرية في منطقة رسم شباط بريف القنيطرة الأوسط، وتوغلت دورية تابعة لها في قرية رويحينة بالريف الأوسط.

وفي سياق متصل، أعلن مركز "سجل" – المختص بتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا – عن توثيق 395 انتهاكا إسرائيليا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة بلغت 41.1 بالمئة مقارنة بسبتمبر/أيلول، وبمعدل يومي وصل إلى 12.74 انتهاكا، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع العام.

وقال حمزة غضبان، مدير مركز "سجل"، لـ "سوريا الآن" إن تصعيد أكتوبر/ تشرين الأول يعد استكمالا لمسار بدأ في أغسطس/ آب وكان ذروته حتى اللحظة، مشيرا إلى أن "التصعيد الأخير تجاوز إحصائيات مارس/ آذار 2026 الذي تزامن مع أوج الحرب على إيران وشهد عددا كبيرا من عمليات اعتراض الصواريخ وتحليق الطيران".

وأفاد التقرير بأن أكتوبر/ تشرين الأول سجل أعلى كثافة للوجود البري خلال العام عبر 126 حادثة توغل بالدبابات والسيارات العسكرية والعربات المسيرة، إلى جانب تنفيذ 36 مداهمة للمنازل و44 نقطة تفتيش.

وعلى الصعيد الجوي، وثّق المركز 115 حادثة تحليق للطيران الإسرائيلي توزع نطاقها على القنيطرة ودرعا وريف دمشق والعاصمة دمشق.

وأوضح غضبان أن ما يدعو للقلق في هذه الإحصائيات يتركز في أمرين، الأول هو وصول "الوجود البري إلى مستويات غير مسبوقة بين توغلات ومداهمات ونقاط تفتيش"، والثاني هو "عودة حوادث القتل المباشر لمدنيين"، لافتا إلى أن هذه المرة الأولى منذ حادثة بيت جن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 التي تقتل فيها قوات الاحتلال أكثر من سوري في شهر واحد.

كما وثق المركز مقتل مدنيين سوريين، هما محمد الدبور الذي قُتل في 4 أكتوبر/ تشرين الأول قرب الحميدية بريف القنيطرة واحتُجز جثمانه لنحو 16 ساعة، ومعاذ البعير – وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون) – قُتل في 22 أكتوبر/تشرين الأول خلال مداهمة بلدة جملة بحوض اليرموك.

كما سجل التقرير 30 حالة احتجاز خلال الشهر ذاته، بينها أول حادثة احتجاز لامرأة واستجوابها لساعتين، ليرتفع عدد السوريين المغيبين في سجون الاحتلال إلى 40 سوريا، بينهم محتجز منذ أكتوبر/ تشرين الأول ما زال مصيره مجهولا.

"خريطة اجتماعية جديدة"

وأضاف مدير المركز أن السلوكيات الرصدية الميدانية – مثل العربات المسيرة والاستبيانات الأمنية وتصوير الهويات وإنذار الوجهاء – توحي بـ "عمل استخباري ومحاولة لرسم خريطة اجتماعية للمنطقة لا مجرد دوريات ميدانية"، مؤكدا أن مشروع "سوفا 53" يشكل تغييرا دائما في الجغرافيا يحرم الأهالي من أراضيهم ومراعيهم، ومبينا أن الوضع في الجنوب "متوتر مع هذا التصعيد الذي لا يمكن عزله عن التطورات الإقليمية".

و"سوفا 53″ هو مشروع هندسي وعسكري إسرائيلي يُنفَّذ في ريف القنيطرة جنوب سوريا، داخل المنطقة العازلة التي حددتها اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، والمحاذية لمرتفعات الجولان المحتل، ضمن نطاق خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (أندوف).

وكان أعضاء من مجلس الشعب السوري قد زاروا محافظة القنيطرة، أمس الاثنين، في جولة استهدفت الاطلاع على واقع المحافظة والوقوف على احتياجاتها الخدمية والتنموية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، لتكون الزيارة الثانية لأعضاء من المجلس بعد زيارة سابقة منتصف الشهر الماضي.

وأكدت عضو المجلس عائشة الدبس أن الزيارة تأتي "واجبا وطنيا لتعزيز صمود الأهالي وثباتهم في أرضهم أمام التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية".