رئيس الليغا يعلق مجددا على أزمة مبابي مع الصين

خبرني - علَّق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، من جديد على قضية الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد التي أثارها مع الصين قبل الاعتذار.

ودخل كيليان مبابي في أزمة قوية عقب تداول تعليق ساخر على صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، ما أثار موجة من الغضب في الصين.

وتحدث خافيير تيباس عن تصرف مبابي، خلال الفعالية التي أقيمت في دبي على هامش اتفاقية التعاون بين نادي "دبي يونايتد إف سي" الإماراتي ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تيباس: "قضية مبابي تسببت في أضرار كبيرة، لكنني لا أعتقد أن مبابي كان يرغب في التسبب في كل هذه المشكلات، لكن عندما تحدث مثل هذه الأمور، فقد تلحق الضرر بثقافة بلدان أخرى. ولا يمكننا أن نفرض على الآخرين أحكاماً تحدد ما إذا كانت ثقافتهم أفضل أم أسوأ".

وأضاف: "لدينا سياسات الدول وجوانبها الجيوسياسية، ولدينا أيضاً ما يمكن تسميته بالجوانب الجيوسياسية على مستوى الأفراد، أي الأشخاص والشركات والمؤسسات، وبالنسبة إلينا في رابطة الدوري الإسباني، يجب أن نتحلى جميعاً باحترام كبير ومراعاة تامة لمختلف الثقافات. فعلينا احترام ثقافات البلدان الأخرى".

وتابع: "وفي هذه الحالة، المتعلقة بماو تسي تونغ، فهو مؤسس جمهورية الصين، ويحظى بمكانة واحترام كبيرين في الصين. وما حدث ألحق الضرر بجزء كبير من الشعب الصيني".

وأكمل تيباس: "أنا أعرف الصين جيداً، ولدينا اتفاقيات مع رابطة الدوري الصيني الممتاز، كما تربطنا اتفاقيات مهمة للغاية بالحكومة الصينية ومجموعة الصين الإعلامية والجهات الناقلة، فضلاً عن عدد من المقاطعات الصينية. ولذلك، فإننا نتمتع بحضور واسع في الصين، وأعرف هذا البلد جيداً".

وأوضح: "لقد واجهنا مشكلة، وأعتقد أننا تمكنا من معالجة جزء منها، لكن لا يزال يتعين علينا حل المشكلة بالكامل، ونحن نعمل بجد من أجل تسوية ما حدث".

وأنهى رئيس الليغا، قائلاً: "من الواضح أنني لست سعيداً بما حدث، لكن بما أن الأمر قد وقع بالفعل، فلا ينبغي لنا أن نجلس مكتوفي الأيدي ونكتفي بالتحسر والبكاء، ما يجب علينا فعله هو العمل بجد حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى التحسر على الأمر مجدداً".