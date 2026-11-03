كم تزيد مشروبات الطاقة مخاطر السكتة القلبية؟

خبرني - كشف أطباء القلب الأمريكيون أن الاستهلاك المنتظم لمشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين ومنبهات الجهاز العصبي الودي قد يزيد خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة بنحو 11 ضعفا.

وأشار المكتب الإعلامي لجمعية القلب الأمريكية إلى أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة أيضا للإصابة باحتشاء عضلة القلب واضطرابات نظم القلب الخطيرة بمعدلات أعلى بعدة مرات.

وقال ساي سامايامانتولا، الباحث في جامعة فرجينيا: "تُباع هذه المنتجات على الرفوف نفسها التي تُعرض عليها المياه والمشروبات الغازية، ما يدفع كثيرا من المستهلكين إلى الاعتقاد بأن مشروبات الطاقة لا تشكل خطرا صحيا يُذكر. إلا أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات قد يؤدي سريعا إلى تجاوز الحد اليومي الموصى به من الكافيين، ولذلك من المهم إدراك المخاطر المحتملة التي قد تشكلها على صحة القلب".

ووفقا لأطباء القلب، يُنصح حاليا بألا يتجاوز استهلاك الكافيين 400 ملغ يوميا، أي ما يعادل نحو خمسة أكواب من القهوة السوداء. لكن بعض مشروبات الطاقة تحتوي على كميات من الكافيين تفوق تلك الموجودة في القهوة بثلاثة إلى 12 ضعفا، ما يعني أن تناولها بانتظام قد يؤدي إلى وصول تركيز الكافيين في الجسم إلى مستويات خطيرة.

ولتقييم عواقب هذا التراكم، حلل الباحثون جميع الآثار الجانبية المرتبطة باستهلاك أنواع مختلفة من المشروبات، التي سجلها أطباء أمريكيون خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2025. وشملت البيانات أكثر من 28.3 ألف مريض تبلغ أعمارهم 13 عاما فأكثر، أبلغوا عن مشكلات صحية مماثلة. وبالاستناد إلى هذه البيانات، قارن الباحثون معدلات حدوث عشرة أنواع من المضاعفات القلبية الوعائية الخطيرة عقب استهلاك مشروبات الطاقة ومشروبات أخرى.

وأظهر التحليل أن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة ارتبط إحصائيا بارتفاع معدلات الإصابة بثمانية من المضاعفات العشرة التي شملتها الدراسة، ولا سيما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، والذين شكلوا نحو نصف الحالات المدروسة.

وعلى وجه التحديد، كان الأشخاص الذين يتناولون مشروبات الطاقة بانتظام أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة بمقدار 11 ضعفا، وباحتشاء عضلة القلب واضطراب نظم القلب البطيني بمقدار 4.5 ضعف. كما رُصد ارتفاع ملحوظ في مخاطر الإصابة بتسرع القلب الجيبي والخفقان وآلام الصدر، إلى جانب مضاعفات أخرى في القلب والدورة الدموية قد تهدد الحياة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى ضرورة إجراء دراسات أكثر تفصيلا لتحديد تأثير الجرعات العالية من مشروبات الطاقة على صحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن إجراء تقييم شامل لسلامة جميع مكوناتها.