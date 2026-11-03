ماكدونالدز الأردن ومركز الحسين للسرطان يجدّدان رسالة الاهتمام بصحة المرأة خلال أكتوبر الوردي

خبرني - نظّم ماكدونالدز الأردن، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، فعالية توعوية بمناسبة أكتوبر الوردي، بهدف تسليط الضوء على أهمية التوعية بسرطان الثدي، وتعزيز الاهتمام بصحة المرأة.

وتضمّنت الفعالية جلسة توعوية حول سرطان الثدي، إلى جانب فقرة تفاعلية أتاحت للمشاركات التعبير عن إبداعهن وتميّزهن، في أجواء جمعت بين التوعية والتفاعل، وأكدت أهمية مواصلة تسليط الضوء على القضايا الصحية التي تمسّ المرأة والمجتمع.

وقال السيد أحمد عرموش، رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن: "نؤمن في ماكدونالدز الأردن بأهمية دورنا في دعم المبادرات التي تلامس حياة الناس، ونسعى من خلال هذه الفعاليات إلى المساهمة في تسليط الضوء على القضايا الصحية المهمة. ونعتز بتعاوننا مع مركز الحسين للسرطان خلال أكتوبر الوردي، لما تحمله هذه المبادرة من رسالة إنسانية تؤكد أهمية الوعي بصحة المرأة، وضرورة أن تستمر هذه الرسائل على مدار العام".

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود ماكدونالدز الأردن لدعم المبادرات المجتمعية والتعاون مع المؤسسات المتخصصة، بما يسهم في تعزيز حضور القضايا الصحية في الوعي المجتمعي، والتأكيد على أهمية استمرار التوعية بصحة المرأة طوال العام.