تضارب الروايات بين التحالف والحوثيين حول مسيرة مكة

خبرني - تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين قوات الحوثيين اليمنية وقوات التحالف، عقب إعلان الأخير اعتراض طائرة مسيرة فوق منطقة مكة المكرمة، وهو ما نفاه الحوثيون جملة وتفصيلا.

ووصف الحوثي الاتهامات بأنها "أكاذيب" تهدف إلى تغطية الهزائم الميدانية.

فمن جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان سابق، عن نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها في سماء منطقة مكة المكرمة، دون التطرق إلى تفاصيل حول مصدر انطلاقها.

وفي رد قاطع على هذا الإعلان، أكدت القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون) أنها لم تنفذ اليوم أي عملية عسكرية باتجاه الأراضي السعودية، ووصفت الاتهامات باستهداف مكة المكرمة بأنها "بهتان وأكذوبة قديمة جديدة، يلجأ إليها الطرف السعودي بسبب التخبط والارتباك الذي أصابه نتيجة الهزائم المتلاحقة التي يتكبدها في الميدان على أيدي المجاهدين".

وأضاف البيان أن هذا "الافتراء وفبركة الأحداث هو ذات السيناريو الذي دفع بالسعودية سابقا إلى مناشدة العدو الإسرائيلي للتدخل إلى جانبها ضد الشعب اليمني"، مشددة على أن "مثل هذه الأكاذيب لن تغير من واقع الهزائم التي تتلقاها القوات السعودية".

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن 4 مصادر عسكرية بأن جماعة الحوثي اليمنية تقدمت لتصبح ‌على بعد 80 كيلومترا من عدن، المعقل الرئيسي والعاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.