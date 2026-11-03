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يديعوت أحرونوت: واشنطن توافق على مسودة مذكرة تفاهم قطرية مقدمة إلى إيران

  • 03 نوفمبر 2026
  • 18:21
يديعوت أحرونوت واشنطن توافق على مسودة مذكرة تفاهم قطرية مقدمة إلى إيران

خبرني - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن الولايات المتحدة وافقت على مسودة مذكرة التفاهم التي قدمها الوفد القطري إلى إيران، أمس الاثنين، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

وبحسب التقرير، الذي نقل استنادًا إلى مصادر مقربة من فريق الوساطة، فإن الجانب الأمريكي أعطى موافقته على مسودة المذكرة التي عرضها الوفد القطري على الجانب الإيراني.

وأضافت المصادر أن فريق الوساطة أطلع السعودية والإمارات على تفاصيل مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن الدولتين أبدتا موافقتهما عليها.

ووفقًا للتقرير، قدمت الولايات المتحدة وإيران تنازلات متبادلة بشأن عدد من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والأصول المالية الإيرانية المجمدة.

ويأتي ذلك في ظل تحركات دبلوماسية تقودها قطر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهم يضع حدًا للمواجهة بين الجانبين.

ولم يشر التقرير إلى صدور موافقة إيرانية نهائية على المذكرة، كما لم يعلن عن توقيع اتفاق رسمي بين الطرفين.

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