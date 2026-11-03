صدمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عقب إعلان ترمب وقف المساعدات العسكرية الأمريكية

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11» بأن مسؤولين في المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي أبدوا تفاجؤهم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل مع نهاية العام الجاري.

وبحسب التقرير، أثار إعلان ترامب حالة من المفاجأة داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، حيث بدأ المسؤولون دراسة التداعيات المحتملة للقرار على المؤسسة العسكرية وخطط التسليح والتجهيز.

وكان ترامب قد أعلن، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم التمويل السنوي لإسرائيل، والذي قال إنه يبلغ نحو 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه توصل إلى تفاهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن قبل عدة أشهر.

وأضاف ترامب أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى المساعدات المالية الأمريكية، لكنه أكد أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة لها إذا اقتضت الحاجة.

ويأتي الإعلان في وقت تعتمد فيه إسرائيل على مساعدات عسكرية أمريكية سنوية تبلغ نحو 3.8 مليار دولار، بموجب مذكرة تفاهم تمتد حتى عام 2028، وتشمل تمويل مشتريات عسكرية وبرامج دفاع صاروخي مشتركة.