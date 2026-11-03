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ماهو مصير الزاكي بعد تأجيل كأس آسيا؟! 

  • 03 نوفمبر 2026
  • 18:05
ماهو مصير الزاكي بعد تأجيل كأس آسيا 
الكاتب: مجدي محمد محيلان

 بعد قرار الاتحاد الآسيوي، تأجيل كأس آسيا المقبلة في السعودية، يبرز السؤال، ماذا عن مستقبل المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي بادو الزاكي ؟
  فمدة تعاقده مع النشامى ، تنتهي قبل الموعد الجديد للبطولة، فهل يتم التمديد له من الآن؟ ام يتم انهاء عقده قبل انتهاء المدة؟ ام يكمل مدته وفق العقد ؟. 
اعتقد ان على الاتحاد الاردني لكرة القدم، حسم الامر واتخاذ القرار من الآن، فلا يعقل ان نستمر في العقد الحالي على ما هو عليه ، لان العقد اذا استمر  باركانه، دونما تغيير ، فيتحتم علينا قبل البطولة باشهر قليلة، البحث عن مدرب جديد او التمديد للمدرب ، فلماذا نضع انفسنا في هذا المأزق، وعندها لا يكون لدينا (ترف الوقت) ، وكأس آسيا تعد بالنسبة لنا ثاني اهم بطولة بعد كأس آسيا! فلننتبه ونتدبر الامر منذ الآن ، قبل فوات الاوان. 
 ختاماً فقد كان برنامج المنتخب،  أن يبدأ  تجمعه الثاني، الذي يمتد عشرة أيام، استعدادا لكأس آسيا، بحيث  يجري خلاله مباراتين (حبيتين) أمام  أستراليا واندونيسيا، يومي الثالث عشر،  والسابع عشر، من الشهر الجاري.
 والسؤال : هل يتم  إعادة النظر في المباراتين، وربما إلغائهما، بعد القرار القاري، وبخاصة أن المنتخب الإندونيسي، اكد رغبته في خوض المباراة في موعدها، مطالباً بتغيير مكان اقامتها، لتكون في تركيا. 
والله من وراء القصد.

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