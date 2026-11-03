ترمب يؤكد شنّ ضربة على تجهيزات للدفاع الجوي في إيران

خبرني - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة هاجمت تجهيزات للدفاع الجوي في قشم الإيرانية، بعد تقارير صحافية أميركية عن ضربات ليل الاثنين الثلاثاء في الجزيرة الواقعة بمضيق هرمز.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز "لقد بنوا منشأة للدفاع الجوي... وما ان أنجز العمل فيها، ضربناها ليل أمس"، مشيرا الى أن ما جرى كان "هجوما محدودا".

واعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الثلاثاء، أن استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران لن يكون في مصلحة أحد، وذلك في ظل جهود دبلوماسية حثيثة لتجنّب جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال بيزشكيان خلال اجتماع حكومي إن "أحدا لن يستفيد من هذه الحرب"، مشيرا إلى العمل على حل النزاع "من خلال الحوار".

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، شدد، على حق طهران في الدفاع عن النفس، بعد تقارير صحفية أميركية عن شنّ واشنطن ضربات على جزيرة قشم في مضيق هرمز ليل الاثنين الثلاثاء.

وسُمع دوي 5 انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية عند قرابة منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضحت الوكالة، أن انفجارات وقعت بشكل متتال وسريع، مشيرة إلى أن الانفجارات كانت قوية وداخل الجزيرة نفسها.