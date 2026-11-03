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السعودية تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 84 مليار ريال خلال الربع الثالث

  • 03 نوفمبر 2026
  • 17:49
السعودية تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 84 مليار ريال خلال الربع الثالث

خبرني - سجلت السعودية عجزا في الميزانية بلغ 84 مليار ريال (22.38 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، نقلا عن وزارة المالية.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الثالث 259 مليار ريال، فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 23% إلى 116.5 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 8% إلى 412.5 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وكانت وزارة المالية السعودية توقعت، في بيانها التمهيدي للميزانية الصادر في أيلول، تسجيل عجز مالي قدره 191 مليار ريال، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027.

وتسببت حرب إيران في اضطراب حركة شحن الطاقة من منطقة الخليج، فيما شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، خلال الأسابيع القليلة الماضية، هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت السعودية.

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