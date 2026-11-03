سوريا تعلن إحباط مخطط لحزب الله لاستهداف مصفاة حمص

خبرني - أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، توقيف أفراد خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني، قالت إنهم كانوا يخططون لاستهداف مصفاة النفط في مدينة حمص وسط البلاد، وضبط عبوات ناسفة معدة لتنفيذ الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن قوى الأمن قولها في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي تمكنا من إحباط المخطط وضبط العبوات الناسفة التي كان من المقرر استخدامها في الهجوم.

ولم تكشف الوكالة عدد الموقوفين أو توقيت اكتشاف المخطط، فيما لم يصدر عن حزب الله أي تعليق حتى الآن. ونفت الجماعة اللبنانية مرارا الاتهامات السورية بالضلوع في حوادث أمنية وأنشطة مسلحة داخل الأراضي السورية.

وتتهم السلطات السورية حزب الله، منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024، بالوقوف وراء سلسلة مخططات تقول إنها شملت التخطيط لعمليات اغتيال وهجمات صاروخية وتهريب أسلحة.

وكان حزب الله قد قاتل إلى جانب قوات الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت قرابة 14 عاما، قبل أن تشهد علاقاته مع دمشق تدهورا حادا عقب الإطاحة به.

وتعد مصفاة حمص من أبرز منشآت معالجة النفط في سوريا، كما تشكل مصدرا رئيسيا لتزويد السوق المحلية بالوقود.