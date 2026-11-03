إيران: مضيق هرمز لن يُفتح قبل استجابة واشنطن للشروط السبعة

خبرني - قال ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن الرد الأميركي على مطالب إيران لم يكن مقنعا، مشترطا إعادة فتح مضيق هرمز باستجابة واشنطن للشروط الإيرانية السبعة وتنفيذها كاملة.

وأضاف رضائي، في منشور عبر حسابه الرسمي على إكس، أن على الولايات المتحدة الرد بوضوح وصراحة على الشروط الإيرانية والعمل بموجبها، مؤكدا أن فتح مضيق هرمز لن يتم إلا في هذه الحالة.

وتواصل قطر وساطتها بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى اتفاق مستدام ينهي الأزمة ويحد من التصعيد، وأجرت مباحثات مع الجانب الإيراني استمرت ثلاث ساعات لبحث المقترحات المطروحة، فيما تدرس الولايات المتحدة وإيران الخيارات المتاحة عبر الوسطاء. وأكدت الدوحة استمرار الاتصالات بين الطرفين، مشيرة إلى وجود التزام بمسار المفاوضات رغم استمرار التحديات المرتبطة ببناء الثقة، كما شددت على رفض أي تهديد للملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلة النفط القطرية "المايدة" فيه الجمعة الماضية.