*
الثلاثاء: 03 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيران: مضيق هرمز لن يُفتح قبل استجابة واشنطن للشروط السبعة

  • 03 نوفمبر 2026
  • 17:40
إيران مضيق هرمز لن يُفتح قبل استجابة واشنطن للشروط السبعة

خبرني - قال ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن الرد الأميركي على مطالب إيران لم يكن مقنعا، مشترطا إعادة فتح مضيق هرمز باستجابة واشنطن للشروط الإيرانية السبعة وتنفيذها كاملة.

وأضاف رضائي، في منشور عبر حسابه الرسمي على إكس، أن على الولايات المتحدة الرد بوضوح وصراحة على الشروط الإيرانية والعمل بموجبها، مؤكدا أن فتح مضيق هرمز لن يتم إلا في هذه الحالة.

وتواصل قطر وساطتها بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى اتفاق مستدام ينهي الأزمة ويحد من التصعيد، وأجرت مباحثات مع الجانب الإيراني استمرت ثلاث ساعات لبحث المقترحات المطروحة، فيما تدرس الولايات المتحدة وإيران الخيارات المتاحة عبر الوسطاء. وأكدت الدوحة استمرار الاتصالات بين الطرفين، مشيرة إلى وجود التزام بمسار المفاوضات رغم استمرار التحديات المرتبطة ببناء الثقة، كما شددت على رفض أي تهديد للملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلة النفط القطرية "المايدة" فيه الجمعة الماضية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب يؤكد شنّ ضربة على تجهيزات للدفاع الجوي في إيران
ترمب يؤكد شنّ ضربة على تجهيزات للدفاع الجوي في إيران
  • 2026-11-03 17:55
سوريا تعلن إحباط مخطط لحزب الله لاستهداف مصفاة حمص
سوريا تعلن إحباط مخطط لحزب الله لاستهداف مصفاة حمص
  • 2026-11-03 17:44
ترمب يعلن وقف مساعدات لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار .. ما علاقة عبدول السيد؟
ترمب يعلن وقف مساعدات لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار .. ما علاقة عبدول السيد؟
  • 2026-11-03 17:33
رجل أعمال إسرائيلي يعلن حصوله على تفويض رسمي للتواصل مع أطراف في لبنان وسورية
رجل أعمال إسرائيلي يعلن حصوله على تفويض رسمي للتواصل مع أطراف في لبنان وسورية
  • 2026-11-03 17:07
التجديد النصفي.. انطلاق التصويت في الولايات الشرقية الأمريكية
التجديد النصفي.. انطلاق التصويت في الولايات الشرقية الأمريكية
  • 2026-11-03 16:56
واشنطن تسجل أول وفاة بإنفلونزا الطيور منذ عام
واشنطن تسجل أول وفاة بإنفلونزا الطيور منذ عام
  • 2026-11-03 16:15