ترمب يعلن وقف مساعدات لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار .. ما علاقة عبدول السيد؟

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بنهاية هذا العام.

وقال ترمب لقناة فوكس نيوز إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى تلك المساعدات، وإن بعض الديمقراطيين والسياسيين اليساريين يستخدمون التمويل الأمريكي لإسرائيل ذريعة لانتقاد الجمهوريين.

وتابع ترمب: "نقدم 4 مليارات دولار سنويا لإسرائيل، واتفقنا قبل أشهر على وقف ذلك". وأضاف: "لقد اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع الأموال لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام. الآن سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى المساعدة".

وقال ترمب إنه لا يمكنه السماح "بتقويض إنجازات إدارتي بسبب استغلال إسرائيل من قبل مرشحين مثل عبدول السيد في ميشيغان".

وأضاف: "عبدول السيد يكرر التساؤل عن سبب تقديم 4 مليارات دولار سنويا لإسرائيل ووقف المساعدات سيزيل هذه القضية".

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو على تصريحات ترمب.

تراجع الدعم الشعبي

ولم يتضح على الفور أي نوع من التمويل يقصده ترمب بالضبط. فمذكرة التفاهم التي توفر مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار سنويا تقترب من تاريخ انتهائها في عام 2028، وتدور حاليا نقاشات حول الكيفية التي ستتطور بها المساعدات الأمريكية لإسرائيل بعد ذلك التاريخ.

وتراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023، لا سيما في أوساط الديمقراطيين، إذ أظهر استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" في يونيو/حزيران أن 48% من الناخبين، و66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تبالغ في دعمها لإسرائيل، وهي نسبة ارتفعت مقارنة بـ 16% و20% على التوالي عندما طُرح السؤال لأول مرة في عام 2017.

وشهد الدعم لإسرائيل بين الناخبين الديمقراطيين انخفاضا حادا، وبات المرشحون الذين ينتقدون إسرائيل يفوزون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بل حتى إن المشرعين المعتدلين أصبحوا أكثر استعدادا لتحدي عقود من الدعم الأمريكي لإسرائيل.