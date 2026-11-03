العراق يمنح الأردنيين تأشيرة دخول عند الوصول إلى المنافذ الحدودية

خبرني - أعلنت السفارة العراقية في عمّان صدور أمر وزاري يقضي بمنح المواطنين الأردنيين تأشيرة دخول عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية الجوية والبرية في العراق، اعتبارا من الأول من تشرين الثاني الحالي.

وقالت السفارة، في إعلان الثلاثاء، إن القرار يأتي تنفيذا لمخرجات زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الأردن في 26 تشرين الأول الماضي، وفي إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تسهيل إجراءات دخول الأردنيين إلى العراق.

وبموجب الأمر الوزاري، مُنح مديرو أقسام الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية، الجوية والبرية، صلاحية إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الأردنيين لدى وصولهم، مقابل استيفاء الرسوم المقررة قانونا.

وأوضحت السفارة أن القرار يعكس حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع الأردن وتطوير التعاون الثنائي، وتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين بما يعزز التواصل والتقارب بين الشعبين.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين حكومتي البلدين، والعمل على اتخاذ مزيد من التسهيلات والإجراءات المتبادلة لتيسير حركة المواطنين وتعزيز التواصل والتكامل في مختلف المجالات.

ورحبت السفارة بالمواطنين الأردنيين في العراق، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم هذه الخطوة في دعم العلاقات الثنائية وتوطيد الروابط التاريخية والاجتماعية بين الشعبين.