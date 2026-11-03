التجديد النصفي.. انطلاق التصويت في الولايات الشرقية الأمريكية

خبرني - انطلقت عملية التصويت في الانتخابات النصفية للكونغرس في عدد من الولايات الشرقية الأمريكية، مع افتتاح مراكز الاقتراع في نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

ويختار الناخبون جميع أعضاء مجلس النواب الـ435، و35 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.

ويكفي الديمقراطيين زيادة تمثيلهم في مجلس النواب بأربعة مقاعد فقط مقارنة بـ214 مقعدا حاليا للوصول إلى حد الـ218 مقعدا اللازم للأغلبية.

وفي مجلس الشيوخ، لا يمكن للجمهوريين خسارة أكثر من 3 مقاعد للحفاظ على سيطرتهم عليه.

وتغلق آخر مراكز الاقتراع في جزر ألوشيان الغربية، حيث ينتهي التصويت عند الساعة 01:00 بالتوقيت الشرقي (09:00 بتوقيت موسكو في 4 نوفمبر)، كما أفادت المصادر بأنه قد صوت ما يقرب من 50 من أصل 210 ملايين ناخب مسجل مسبقا.

وإذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، فسيتمكنون من عرقلة جدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشريعي، وإجراء تحقيقات مع إدارته، وتقييد الإنفاق الحكومي. كما ستمكنهم السيطرة على مجلس الشيوخ من عرقلة تعيين المرشحين الذين يقترحهم الرئيس لشغل المناصب الحكومية.

وستحدد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر ميزان القوى في الكونغرس للعامين المقبلين، وستكون واحدة من الأحداث السياسية الرئيسية في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل صعوبات اقتصادية وتدهور الوضع الدولي.