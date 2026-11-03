البنك العربي ينظم جلسة حوارية تعريفية لعملائه حول الاستدامة وتطبيقاتها في قطاع الشركات

خبرني - نظم البنك العربي جلسة حوارية تعريفية لعملائه حول تطبيقات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قطاع الشركات بهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات في هذا المجال، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق هذه المعايير في بيئة الأعمال.

وتناولت الجلسة عدد من المحاور الرئيسية والتي استعرضت فيها أهم المواضيع في مجال الاستدامة، كما استضافت عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال ومتحدثين من مؤسسات مالية واستشارية الى جانب مجموعة من ممثلي الشركات من عملاء البنك.

وتأتي هذه الفعالية، والتي تم تنظيمها من قبل مكتب الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية لمنطقة الأردن، انسجاما مع استراتيجية البنك الشاملة لإدارة الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ورؤيته الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى من خلال تبني الممارسات المصرفية المسؤولة عبر شبكته الإقليمية.

وتناولت الفعالية مشهد الاستدامة وعلاقتها ببيئة الأعمال وأولويات الشركات، حيث تم استعراض أبرز التطورات العالمية والإقليمية في هذا المجال وانعكاساتها على أعمال الشركات وقراراتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. كما تضمنت مجموعة من جلسات حوارية أدارها ممثلون عن مؤسسات مالية تنموية عالمية واستشارية تناولت المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، وآليات تحديد الأولويات المناسبة وفقاً لطبيعة أعمال الشركات واحتياجاتها.

كما استعرض مشاركون من عدة شركات أردنية تعمل في قطاعات مختلفة قصص نجاحهم في مجال الاستدامة حيث ناقشوا كيفية تحديد أولويات الاستدامة من واقع أعمالهم المختلفة وترجمتها إلى خطوات عملية، إلى جانب التحديات التي واجهتهم خلال التنفيذ والدروس المستفادة من تجاربهم.

وفي إطار اهتمام البنك العربي والتزامه بدعم عملائه من قطاع الشركات، خصّص البنك جلسة خاصة لاستعراض رحلته في مجال الاستدامة وتقديم الحلول والخدمات المصرفية المستدامة الموجهة لدعم الشركات في مسيرتها نحو الاستدامة، بما يتلاءم مع أولويات أعمالهم وخططها، مثل الودائع المستدامة (Sustainable Deposits)، والتمويل التجاري المستدام ( Sustainable Trade Finance)، واستعرض البنك خطط لتقديم حلول التمويل المرتبطة بالاستدامة (Sustainability Linked Financing )، التي يجري العمل على تطويرها. وأكد البنك أهمية الحوار مع العملاء لتحديد الحلول المناسبة لطبيعة أعمالهم ودعم خطواتهم نحو ممارسات أكثر استدامة.

من جانبه، قال السيد وليد السمهوري، مدير منطقة الأردن في البنك العربي: "يحظى مجال الاستدامة وما يرتبط به من اعتبارات بيئية واجتماعية وحوكمة باهتمام متزايد في عالم الأعمال، لما له من صلة وثيقة بقدرة الشركات على إدارة المخاطر، وتعزيز كفاءة أعمالها، ومواكبة متطلبات الأسواق والعملاء والمستثمرين". وأضاف: "يأتي تنظيم هذه الجلسة الحوارية في إطار حرص البنك العربي على تعزيز قنوات التواصل والحوار مع عملائه من قطاع الشركات، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أبرز المستجدات والتوجهات المرتبطة بالاستدامة والحوكمة، وتمكين عملائه من الاستفادة من الفرص المتاحة وتطوير أعمالهم بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة".

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي قد قام بإطلاق استراتيجيته الشاملة لإدارة الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عام 2023. وتحدد هذه الاستراتيجية الطموحة نهجاً مفصلاً لإدارة مجموعة من القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع التركيز بشكل خاص على التغيير المناخي. وتتضمن الاستراتيجية المحاور التي يلتزم البنك العربي بموجبها بدمج المواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها ضمن نموذج الحوكمة الخاص بالبنك، كما يلتزم بدعم الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التزامه بدفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة. وقد قام البنك العربي بإدخال هيكل حوكمة فعال وشامل لضمان دمج التزامه بالمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة بسلاسة في عمليات البنك.