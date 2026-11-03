رسائل مثيرة للجدل بين رمضان والعوضي

خبرني - تبادل الفنانان المصريان محمد رمضان وأحمد العوضي خلال الساعات الماضية رسالتين عبر مواقع التواصل رأى فيها متابعون أنها تحمل معاني مبطنة تشير إلى حدة التنافس بينهما.

وقال محمد رمضان في رسالته: "رسالتي إلى النجم المصري أحمد العوضي، بحب حبك الصادق لأهلنا البسطاء اللي ساهموا في صناعتنا وصناعة كتير من عظماء مصر على مدار تاريخ طويل، وبحب فخرك بانتمائك لهم".

وأضاف رمضان، في رسالته أن العوضي يكبره سنا، لكنه سبقه في الحصول على فرصة البطولة، قائلا: "أنت صحيح أكبر مني سنًا، ولكن أنا أخدت فرصة البطولة قبلك، يعني بالعمر أنت أخويا الكبير وبالبطولات أنا أخوك الكبير".

ورد الفنان أحمد العوضي على رسالة الفنان محمد رمضان، مؤكدا أن العلاقة بينهما تقوم على المحبة والأخوة، وأنه لا يوجد أحد أكبر من الآخر في مكانتهما الفنية أو الشخصية.

وقال العوضي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "النجم محمد رمضان، إحنا أخوات وحبايب، ومفيش حد كبير على التاني، وأنت فعلًا أصغر مني بسنة ونص، لكن كبير في غلاوتك".

وأضاف: "وأكبر في عدد الأعمال، وأنا كبير بحب الناس البسطاء"، معربًا عن شكره لرمضان على تقديره لهذه الفئة، التي وصفها بأنها سبب وجودهما ونجاحهما.



وتمنى العوضي لمحمد رمضان عودة قوية من خلال مسلسله الجديد، بعد غياب استمر 3 سنوات، مؤكدًا أن وجوده في المنافسة هذا العام أسعده كثيرًا، وأن المنافسة الفنية الشريفة تصب في مصلحة الجمهور.

وقال العوضي: "وهاخد منك وعد إن كل سنة لازم تبقى موجود"، قبل أن يوجه إليه دعوة لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسله "سلطان الديب" في منطقة عين شمس، مسقط رأسه، والاحتفال بنجاحه، مضيفا: "وتحتفل بنجاح أخوك حبيبك".

وتأتي الرسائل بالتزامن مع استعداد النجمين للمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2027، حيث يجهز كل منهما عملًا جديدًا للمنافسة على شاشة التلفزيون.

ويخوض محمد رمضان السباق الرمضاني بمسلسل "عشماوي"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار شعبي واجتماعي حول شخصية "خليفة"، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام، قبل أن تتصاعد الأحداث في سلسلة من الصراعات.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، بينهم باسم سمرة، وإسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وهناء الشوربجي.

في المقابل، يستعد أحمد العوضي للمنافسة بمسلسل "سلطان الديب"، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي شعبي، يجمع بين التشويق والأكشن والصراعات العائلية.

ويشارك في بطولة العمل سوسن بدر، ورانيا يوسف، ومحمود عبد المغني، وأحمد فهيم، وسط ترقب لمنافسة النجمين خلال الموسم الرمضاني المقبل.