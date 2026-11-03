واشنطن تسجل أول وفاة بإنفلونزا الطيور منذ عام

خبرني - توفي شخص في ولاية واشنطن الأمريكية جراء مضاعفات الإصابة بإنفلونزا الطيور، في أول حالة وفاة من نوعها في الولايات المتحدة منذ نحو عام.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة ياكيما إن المتوفى، الذي كان يعاني مشكلات صحية سابقة، تعرض لفيروس H5N1 في منشأة لإنتاج الألبان تضم أبقارا مصابة، قبل نقله إلى المستشفى، حيث توفي يوم الأحد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنه.

ثالث حالة وفاة منذ 2024

تعد هذه ثالث حالة وفاة مرتبطة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة منذ عام 2024، بعد حالتين سابقتين:

يناير 2025: وفاة شخص مسن في ولاية لويزيانا إثر إصابته بسلالة H5N1.

نوفمبر 2025: وفاة شخص في ولاية واشنطن بسبب سلالة نادرة تعرف باسم H5N5.

إصابات بين الماشية والبشر

أثبتت الفحوص إصابة 33 قطيعا من أبقار الألبان بالفيروس في مقاطعة ياكيما، كما ربطت السلطات ثلاث إصابات بشرية بالتعرض له في إحدى منشآت إنتاج الألبان.

وتعمل الجهات الصحية على تحديد الأشخاص الذين خالطوا المصابين ومراقبتهم تحسبا لظهور أعراض المرض.

أكثر من 70 إصابة بشرية

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تجاوز عدد الإصابات البشرية بالفيروس في الولايات المتحدة 70 حالة منذ بداية عام 2024، دون تسجيل انتقال معروف للعدوى من شخص إلى آخر، فيما لا يزال الخطر على عامة السكان منخفضا.

وقال متحدث باسم المركز إن التحليل الجيني للفيروس لدى المتوفى لم يكشف عن تغيرات قد تزيد قدرته على الانتقال أو التسبب في أعراض أكثر خطورة.



تحذيرات من التعرض للفيروس

تدعو السلطات الصحية الأشخاص الذين يتعاملون مع الطيور المريضة أو النافقة، خصوصا العاملين في المزارع، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، وأبرزها:

- ارتداء وسائل حماية الجهاز التنفسي.

- استخدام واقيات العين والقفازات.

- تجنب التعامل المباشر مع الطيور المصابة أو النافقة دون حماية مناسبة.