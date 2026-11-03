وزارة الطاقة تباشر بتنفذ المرحلة الثالثة من برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية

خبرني - باشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع أكاديمية الطاقة الألمانية في الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بدءا من مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وذلك بمتابعة مخرجات دراسة التدقيق الطاقي، وتركيب أجهزة القياس والتحقق، و متابعة استهلاك الطاقة وقياس الوفورات الناتجة عن تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة.

وتهدف المرحلة الثالثة التي يشرف عليها خبراء ومختصون من الوزارة والشركاء، إلى تركيب أجهزة القياس والتحقق لمتابعة استهلاك الطاقة وقياس الوفورات المتحققة فعلياً في مباني كل من وزارات "الصناعة والتجارة والتموين، الصحة، الشباب، المالية، و العمل" والتحقق من أثر الإجراءات المنفذة ومقارنتها بالنتائج والتقديرات الواردة في دراسة التدقيق الطاقي.

وتشمل الإجراءات تحسين أوقات تشغيل نظام التبريد المركزي، واستبدال وحدات التكييف المنفصلة بوحدات ذات كفاءة اعلى، وضبط درجات الحرارة التشغيلية لأنظمة التحكم في مركز بيانات إدارة مراقبة الشركات، واستبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات LED، وتعزيز الوعي بترشيد استهلاك الطاقة لدى الموظفين.

وكانت نتائج دراسة التدقيق الطاقي الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين قد أظهرت إمكانية تحقيق وفر سنوي في كلفة الطاقة بنحو 7,449 ديناراً، وبفترة استرداد أقل من عام، فيما تصل نسبة التوفير المتوقعة في استهلاك الطاقة 4% من إجمالي فاتورة الطاقة للمبنى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية كجزء من استراتيجية الحكومة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك بنسبة 20%، وضمن أولويات وزارة الطاقة والثروة المعدنية في توسيع تطبيق حلول كفاءة الطاقة في المباني الحكومية.