الكبد في مرمى الأطعمة فائقة المعالجة.. ماذا كشفت الدراسات؟

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "Nutrients" العلمية أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي يحدث نتيجة اضطرابات التمثيل الغذائي.

وحلل الباحثون خمس مراجعات منهجية، شملت بيانات من 18 ورقة بحثية، ودرسوا العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الكبد لدى البالغين، وركزوا بشكل خاص على الأطعمة فائقة المعالجة، وهي أطعمة مصنعة تحتوي غالبا على منكهات وألوان ومستحلبات ومواد مضافة أخرى، منها على سبيل المثال، المشروبات الغازية المحلاة، ورقائق البطاطس، وأنواعا عديدة من النقانق، والوجبات الخفيفة الجاهزة، وبعض الأطعمة سريعة التحضير.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من هذه الأطعمة أكثر عرضة لتراكم الدهون في الكبد، وقد وُجدت هذه العلاقة بشكل أقوى في الدراسات التي تابعت المشاركين على مدى فترة طويلة.

ووفقا للعلماء، قد يُعزى التأثير المضر لهذه الأغذية إلى زيادة السعرات الحرارية، وتراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية، وانخفاض حساسية الأنسولين، علاوة على ذلك، قد يُخل هذا النظام الغذائي بالتوازن بين الأمعاء والكبد.

أكد الباحثون أن البيانات التي تم الحصول عليها لا تثبت حتى الآن وجود علاقة سببية مباشرة، ومع ذلك، قد يكون استبدال الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة قليلة المعالجة وسيلة واعدة للوقاية من أمراض الكبد.

وتشير العديد من الأبحاث إلى أن الأطعمة المذكورة لها تأثيرات خطيرة على صحة القلب والشرايين والجهاز العصبي، كما أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة لودز الطبية في بولندا أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تؤثر سلبا على صحة الكلى وتسرّع من تطور أمراض الكلى المزمنة، وبينت دراسة أجراها علماء كنديون أن هذه الأطعمة تتلف الأوعية الدموية في الدماغ.