*
الثلاثاء: 03 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • لمسات
  • الكبد في مرمى الأطعمة فائقة المعالجة.. ماذا كشفت الدراسات؟

الكبد في مرمى الأطعمة فائقة المعالجة.. ماذا كشفت الدراسات؟

  • 03 نوفمبر 2026
  • 16:01
الكبد في مرمى الأطعمة فائقة المعالجة ماذا كشفت الدراسات

خبرني  - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "Nutrients" العلمية أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي يحدث نتيجة اضطرابات التمثيل الغذائي.

وحلل الباحثون خمس مراجعات منهجية، شملت بيانات من 18 ورقة بحثية، ودرسوا العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الكبد لدى البالغين، وركزوا بشكل خاص على الأطعمة فائقة المعالجة، وهي أطعمة مصنعة تحتوي غالبا على منكهات وألوان ومستحلبات ومواد مضافة أخرى، منها على سبيل المثال، المشروبات الغازية المحلاة، ورقائق البطاطس، وأنواعا عديدة من النقانق، والوجبات الخفيفة الجاهزة، وبعض الأطعمة سريعة التحضير.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من هذه الأطعمة أكثر عرضة لتراكم الدهون في الكبد، وقد وُجدت هذه العلاقة بشكل أقوى في الدراسات التي تابعت المشاركين على مدى فترة طويلة.

ووفقا للعلماء، قد يُعزى التأثير المضر لهذه الأغذية إلى زيادة السعرات الحرارية، وتراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية، وانخفاض حساسية الأنسولين، علاوة على ذلك، قد يُخل هذا النظام الغذائي بالتوازن بين الأمعاء والكبد.

أكد الباحثون أن البيانات التي تم الحصول عليها لا تثبت حتى الآن وجود علاقة سببية مباشرة، ومع ذلك، قد يكون استبدال الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة قليلة المعالجة وسيلة واعدة للوقاية من أمراض الكبد.

وتشير العديد من الأبحاث إلى أن الأطعمة المذكورة لها تأثيرات خطيرة على صحة القلب والشرايين والجهاز العصبي، كما أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة لودز الطبية في بولندا أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تؤثر سلبا على صحة الكلى وتسرّع من تطور أمراض الكلى المزمنة، وبينت دراسة أجراها علماء كنديون أن هذه الأطعمة تتلف الأوعية الدموية في الدماغ.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كم تزيد مشروبات الطاقة مخاطر السكتة القلبية؟
كم تزيد مشروبات الطاقة مخاطر السكتة القلبية؟
  • 2026-11-03 14:45
زراعة رئة في اسرائيل دون فتح الصدر
زراعة رئة في اسرائيل دون فتح الصدر
  • 2026-11-03 14:27
تستبدل السكر بالعسل؟.. فوائد محتملة وحقائق قد تغيّر اختيارك
تستبدل السكر بالعسل؟.. فوائد محتملة وحقائق قد تغيّر اختيارك
  • 2026-11-03 13:00
كتل وألم في الثدي! .. متى تكون الحالة حميدة ومتى تستدعي الفحص؟
كتل وألم في الثدي! .. متى تكون الحالة حميدة ومتى تستدعي الفحص؟
  • 2026-11-03 12:31
البقع الصفراء على الجفون.. أسبابها ودلالتها الصحية
البقع الصفراء على الجفون.. أسبابها ودلالتها الصحية
  • 2026-11-03 11:38
6 فواكه خريفية قد تدعم ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها
6 فواكه خريفية قد تدعم ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها
  • 2026-11-03 09:26