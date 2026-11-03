فيفا يكشف عن مشروع الـ20 مليار دولار

خبرني - فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملف مشروع تجاري بقيمة 20 مليار دولار، أمام أعضاء مجلسه، بعد التراجع عن خطة لإنشاء شركة تتولى تنظيم كأس العالم وبطولات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة وسط مطالب أوروبية بالكشف عن تفاصيل المشروع وإصلاح آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس جرافستروم، وجه خطابا إلى أعضاء المجلس، يوم أمس الاثنين، يدعوهم فيه إلى طلب الاطلاع على الوثائق الرئيسية للمشروع، وفق شروط محددة داخل مقر الاتحاد في مدينة زيوريخ السويسرية.

مشروع تجاري بقيمة 20 مليار دولار

استهدف المشروع إنشاء شركة تجارية تابعة لـ"فيفا"، تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، بقيمة مقدرة تبلغ 20 مليار دولار.

وكانت الشركة المقترحة ستتولى تنظيم كأس العالم وفعاليات الاتحاد الأخرى، ضمن خطة لإعادة هيكلة إدارة الأنشطة التجارية والبطولات.

لكن "الفيفا" تراجع عن المشروع خلال الصيف الماضي، بعد أيام قليلة من الإعلان عنه. وجاء القرار عقب اعتراضات حادة على قيادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

ضغوط أوروبية للكشف عن الوثائق

تزامنت خطوة "الفيفا" مع انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للحصول على إجابات بشأن إدارة إنفانتينو للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان "يويفا" قد وجه خطابا إلى نظيره "فيفا" خلال شهر أكتوبر الماضي، تضمن أكثر من 100 سؤال بشأن عدد من الملفات.

وشملت الاستفسارات مشروع الشركة التجارية المقترحة، إلى جانب جائزة "فيفا" للسلام وقضايا تتعلق برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما حدد الاتحاد الأوروبي الثاني من شهر نوفمبر، موعدا نهائيا لتلقي الردود، وسط مطالبات اتحادات أوروبية بإصلاحات إدارية أوسع.

أكثر من 100 سؤال أمام "فيفا"

اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مهلة الأسبوعين التي حددها الاتحاد الأوروبي غير كافية للرد على أكثر من 100 سؤال.

وأوضح المصدر الذي تحدث إلى "رويترز" أن الاتحاد الدولي انشغل أخيرا بتنظيم بطولة عالمية جديدة للفئات السنية في العاصمة الأذربيجانية باكو.

كذلك يستعد "الفيفا" لعقد مؤتمر استثنائي في 23 نوفمبر الجاري، لتحديد مستضيفي نسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات.

ومع ذلك، أكد الاتحاد أنه سيرد على أعضاء مجلسه في الوقت المناسب، دون تحديد موعد لإكمال الردود.

الاطلاع مقصور على أعضاء المجلس

تقتصر دعوة الاطلاع على الوثائق الرئيسية للمشروع على أعضاء مجلس "فيفا"، دون إتاحتها للجمهور.

وسيكون الاطلاع داخل مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ، ووفقا لشروط محددة لم يكشف المصدر تفاصيلها.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل التساؤلات المتعلقة بإدارة المشروع التجاري، وآليات اتخاذ القرارات المرتبطة به.

وكان إنفانتينو قد اقترح إجراء مراجعة مستقلة لعمليات صنع القرار داخل الاتحاد، عقب الانتقادات التي أثارها المشروع.

خلافات تتجاوز المشروع التجاري

لم تعد الخلافات الأوروبية مع "فيفا" مقتصرة على مشروع الشركة التجارية، بل امتدت إلى أسلوب إدارة الاتحاد الدولي.

وتطالب اتحادات أوروبية بإصلاحات شاملة، بينما تعارض إعادة انتخاب إنفانتينو لولاية جديدة.

وفي المقابل، تعزز موقف رئيس "فيفا" بعد إعلان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، دعمه لولاية رابعة.

انتخابات 2027 تزيد أهمية الملف

تأتي التطورات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2027، التي يسعى خلالها إنفانتينو إلى ولاية رابعة.

وحدد "فيفا" يوم 18 نوفمبر الجاري، موعدا نهائيا لتقديم أوراق المرشحين المحتملين.