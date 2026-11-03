بالفيديو .. مصري أراد التوبة عن تجارة المخدرات فوقع في قبضة الأمن

خبرني - أعلنت الداخلية المصرية ضبط شخص أضرم النيران في قارب صيد في محافظة الجيزة، بعد تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان إن الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع الفيديو الذي يظهر خلاله شخص يضرم النيران في قارب صيد بإحدى قرى المحافظة، زاعمًا احتواءه على مواد مخدرة.

وأوضحت أن الفحص والتحري أسفرا عن تحديد هوية ناشر الفيديو، وتبين أنه عاطل عن العمل وله سوابق جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وأقر المتهم، بحسب البيان، بمزاولته نشاط الإتجار في المواد المخدرة سابقًا بالشراكة مع شخص آخر محبوس حاليًا على ذمة قضية مخدرات وسلاح ناري، مضيفًا أنهما كانا يستغلان القارب في تخزين وترويج المواد المخدرة.

وقال إنه في الأول من نوفمبر الجاري أضرم النيران في القارب ذاته وما يحتويه من مواد مخدرة باستخدام مادة البنزين، وصور الواقعة ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار إعلانه الإقلاع عن الإتجار بالمواد المخدرة والتوبة النصوح.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.