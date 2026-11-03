السيسي يحذر من عواقب تهديد السعودية ودول الخليج

خبرني - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه القاطع لأي تهديد يمس أمن المملكة العربية السعودية أو دول الخليج العربية.

وشدد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، عقب مباحثاته مع رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، بقصر الاتحادية على أن موقف القاهرة ثابت في دعم الأمن القومي العربي باعتباره وحدة واحدة لا تتجزأ.

ودعا الرئيس المصري جميع الأطراف المعنية بالأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى إفساح المجال أمام التفاهم والحوار، والعمل على التوصل إلى مسار سياسي لحل النزاع، محذرًا من مخاطر التصعيد العسكري قبل فوات الأوان.

وأشار السيسي إلى أن تداعيات التصعيد العسكري ستكون كارثية على المنطقة والعالم، الذي يواجه بالفعل أزمات وتحديات متعددة، مؤكدًا ضرورة منح الجهود الدبلوماسية فرصة كافية لاحتواء الأزمة.

وأضاف أن مصر تناشد الولايات المتحدة وإيران بذل أقصى الجهود لتعزيز الحوار والتفاهم، معربًا عن ثقته في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره "رجل سلام" نجح في نزع فتيل أزمات صعبة في عدد من الملفات.

وطالب السيسي بمنح الوسطاء كل الدعم والمساندة اللازمة للتوصل إلى أفضل تسوية ممكنة، وتجنب المخاطر التي قد تترتب على استمرار التصعيد في المنطقة والعالم.

واختتم الرئيس المصري بالتأكيد على أن القاهرة ستواصل التعاون والتواصل مع مختلف الأطراف والشركاء، بهدف تجنب التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية.