الكتاب رفيق الطريق .. الأمانة وشومان تطلقان حملة لتعزيز القراءة في المواصلات

خبرني - أطلقت أمانة عمان الكبرى و مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الثلاثاء، حملة "الكتاب.. رفيق الطريق" في محطة متحف الأردن للباص سريع التردد، بهدف تشجيع مستخدمي وسائل النقل العام على استثمار وقت التنقل في القراءة والاستفادة من خدمات المكتبة الإلكترونية التابعة للمؤسسة، بحضور مدير المدينة المهندس نبيل الجريري مندوب رئيس لجنة أمانة عمان والرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية.

وتأتي الحملة في إطار شراكة بين الجانبين لتعزيز الوصول إلى المعرفة وزيادة استخدام المكتبة الإلكترونية، من خلال إتاحة محتوى معرفي وثقافي سهل الوصول لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الشمولية الثقافية ونشر ثقافة القراءة.

وتنطلق الحملة من فكرة تحويل الوقت الذي يقضيه الأفراد يوميا في التنقل إلى فرصة للقراءة واكتساب المعرفة، حيث يقضي آلاف الركاب وقتا طويلا في الطريق بين العمل والجامعة والمنزل، ما يجعل من المكتبة الإلكترونية رفيقا يوميا يرافقهم خلال رحلتهم.

وتعتمد الحملة على رسائل توعوية قصيرة وهوية بصرية موحدة، إلى جانب استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)، الذي يتيح للركاب الوصول مباشرة إلى المكتبة الإلكترونية التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان وتصفح محتواها بسهولة وفي أي وقت.

ويعكس شعار الحملة "الكتاب.. رفيق الطريق" فكرة الربط بين الكتاب بوصفه مصدرا للمعرفة والمتعة، والطريق بوصفه مساحة يقضي فيها الناس جزءا من يومهم، فيما تعبر كلمة "رفيق" عن الصديق الدائم الذي يرافق الإنسان ويمنح رحلته قيمة ومعنى.

وقال الجريري أن التعاون بين أمانة عمان ومؤسسة عبدالحميد شومان يعتبر نموذجا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وركيزة أساسية لدعم التنمية المجتمعية، والثقافية، والمعرفية لكافة فئات المجتمع.

وأضاف أن تنفيذ هذه المبادرة يفتح آفاقا جديدة للشراكة والتعاون لجعل منظومة النقل العام محطات معرفية تسهم في تعزيز ثقافة القراءة من خلال إتاحتها لكافة فئات المجتمع، وإثراء الجانب الثقافي و الفكري ونشر الوعي.

وأكد الجريري أن الأمانة تسعى باستمرار لتوظيف التكنولوجيا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، والتحول نحو عمان مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بالإنسان والمجتمع.

وأوضح أن استغلال وقت التنقل في الباص السريع وباص عمان عبر إتاحة مكتبة إلكترونية هو خطوة نوعية نحو تعزيز القراءة الرقمية، ومواكبة متطلبات العصر، وبناء مجتمع قادر على الابتكار والتعلم المستمر.

بدورها، اعتبرت قسيسية أن الحملة تجسد رؤية المؤسسة في جعل المعرفة جزءا أصيلا من الحياة اليومية للناس، وإخراج الكتاب من فضاءاته التقليدية إلى الأماكن التي يتحرك فيها المجتمع ويعيش تفاصيل يومه.

وقالت إن القراءة لا ينبغي أن تظل نشاطا مرتبطا بوقت الفراغ أو بمكان محدد، بل يمكن أن تتحول إلى ممارسة يومية تتداخل مع إيقاع الحياة المعاصرة، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى إعادة اكتشاف الوقت الذي يمضيه الإنسان في التنقل، وتحويله من وقت عابر إلى فرصة للتعلم والتأمل والانفتاح على عوالم جديدة من المعرفة.

وأضافت أن أهمية هذه المبادرة تتجاوز إتاحة الكتب إلكترونيا، إلى ترسيخ مفهوم أوسع للحق في الوصول إلى المعرفة، وإزالة الحواجز التي قد تحول دون وصول الأفراد إلى مصادر الثقافة والتعلم.

وشددت على جودة الحياة في المدن الحديثة تقاس بكفاءة خدماتها ومرافقها، وأيضا بقدرتها على توفير بيئة محفزة للمعرفة والإبداع والتفاعل الثقافي، لافتة إلى أن إدماج القراءة في منظومة النقل العام يمنح المدينة بعدا إنسانيا وثقافيا إضافيا، ويعيد تعريف الفضاءات العامة باعتبارها أماكن قابلة لإنتاج المعرفة وتداولها.

وأشادت قسيسية بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، معتبرة أنها تقدم نموذجا مهما للتكامل بين المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع، وتوظيف الإمكانات المتاحة لإحداث أثر ثقافي مستدام.

وختمت بالتأكيد على أن مؤسسة عبد الحميد شومان تتطلع إلى أن تشكل الحملة بداية لمسار أوسع من المبادرات المشتركة التي تعزز حضور الكتاب في الفضاء العام، وتسهم في بناء علاقة مستدامة بين الإنسان والقراءة.

وتتضمن الحملة توفير مكتبة إلكترونية رقمية تشتمل على محتوى قرائي وثقافي متنوع يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل ركاب الباص السريع وباص عمان ونشر مواد تعريفية وإرشادية في الحافلات ومحطات الانتظار لتشجيع الركاب على استخدام المكتبة الإلكترونية أثناء التنقل، لاستثمار أوقات الرحلات اليومية في أنشطة ثقافية ومعرفية تسهم في تعزيز عادة القراءة والتعلم المستمر.

