تمديد حملة الشتاء أسبوعا بعد فحص أكثر من مليون مركبة

خبرني - قررت مديرية الأمن العام تمديد الحملة الوطنية للتفتيش على المركبات (حملة الشتاء) لمدة أسبوع، اعتبارا من 11 تشرين الثاني 2026، بعد تجاوز عدد المركبات التي خضعت للفحص الفني ضمن الحملة مليون مركبة.

وقالت المديرية إن قرار التمديد يأتي بالتزامن مع التجاوب الكبير من المواطنين مع الحملة، التي تهدف إلى التأكد من صلاحية المركبات وأجزائها الرئيسية للسير خلال فصل الشتاء، والحد من حوادث السير وتعزيز السلامة على الطرق.

ودعت إدارة السير المواطنين الذين توجد نواقص فنية في مركباتهم إلى تصويب أوضاعها، والتأكد من صلاحية جميع أجزائها.

وأوضحت أن الحملة تعتمد إصدار إشعار دون تسجيل مخالفة للمركبات التي لا تجتاز الفحص الفني، مع منح أصحابها مهلة أسبوع لاستكمال النواقص المحددة في الإشعار.

وبينت أنه يتوجب على السائقين الذين يحصلون على إشعارات مراجعة أقرب قسم من أقسام الترخيص أو السير أو الدوريات الخارجية، أو أحد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، بعد تصويب النواقص الفنية في مركباتهم، وتسليم الإشعار.