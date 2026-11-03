هديب عن انتخابات رئيس النواب: عدد أوراق الاقتراع طابق عدد المصوتين والأغلبية المطلقة 65 صوتا

خبرني - قال رئيس لجنة الانتخاب النائب محمد هديب، إن ما جرى خلال عملية فرز الأصوات في انتخابات رئاسة مجلس النواب لم يكن له أي تأثير على نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن اللجنة تعاملت مع مسؤولياتها باعتبارها أمانة قبل أن تكون مسؤولية.

وأوضح هديب، خلال حديثه تحت قبة البرلمان، أن اللجنة تحققت قبل بدء عملية الفرز من مطابقة عدد أوراق الاقتراع لعدد المصوتين، وتبين تطابقهما دون وجود أي أوراق زائدة، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الفرز اقتصر على تسجيل بعض الإشارات على لوحة النتائج وتصويبها، ولم يكن خطأ في الأصوات نفسها.

وبين أن عدد أوراق الاقتراع الملغاة بلغ سبع أوراق، وأن الرقم الذي ظهر على لوحة الفرز كان ثماني أوراق، قبل أن يطلب تصويبه فورًا إلى سبع، مؤكدًا أن مجموع الأوراق بعد التصويب بلغ 138 ورقة، وهو العدد المطابق لعدد المصوتين.

وأشار هديب إلى أن غالبية الأوراق الملغاة كانت لصالح رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة، مؤكدًا أن تصويب العدد جرى خلال عملية الفرز.

وفيما يتعلق باحتساب الأغلبية المطلقة، أوضح هديب أن المادة 35 من النظام الداخلي التي اشار إليها النائب خميس عطية لا تحتسب الأوراق البيضاء أو الملغاة ضمن الأصوات المعتمدة لاحتساب الأغلبية المطلقة، مبينًا أن الأغلبية المطلوبة، وفقًا لنتائج الاقتراع، هي 65 صوتًا، وليست 69 أو 70 صوتًا.

وأكد هديب احترامه وتقديره للنائب مجحم الصقور، مشيرًا إلى العلاقة التي تجمعهما منذ أكثر من 16 عامًا تحت قبة البرلمان، والقائمة على المحبة والمودة والثقة والاحترام المتبادل.

وقال إنه تشرف باختيار الصقور له لتمثيله في لجنة الانتخاب، مؤكدًا أنه منحه صوته وثقته في انتخابات رئاسة المجلس، وأن ذلك لا يتعارض مع التزامه وزملائه في اللجنة بالأمانة والمسؤولية في إدارة العملية الانتخابية.

وشدد هديب على أن اللجنة وأعضاء مجلس النواب لا يقبلون بوقوع أي خطأ في الانتخابات، مؤكدًا حرصهم على أداء واجبهم بإخلاص وأمانة تجاه الوطن ومجلس النواب.