الحيصة: أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي في الأردن

خبرني - قال أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، الثلاثاء، إن السلطة تدير 16 سدا رئيسيا تبلغ سعتها التخزينية 365 مليون متر مكعب، إضافة إلى أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي موزعة في مختلف مناطق المملكة، تزيد سعتها التخزينية على 150 مليون متر مكعب.

وأضاف الحيصة، خلال منتدى التواصل الحكومي، أن مجموع السعات التخزينية للسدود الرئيسية ومواقع الحصاد المائي يتجاوز 500 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن مواقع الحصاد تشمل الحفائر والسدود الصحراوية والبرك المخصصة لتجميع المياه.

وأوضح أن أكثر من 90% من مساحة المملكة تقل فيها كميات الهطول المطري عن المستويات الدولية لجمع مياه الأمطار، لافتا إلى أن مواقع السدود والحصاد المائي القائمة تتيح حصاد مياه الأمطار في أكثر من 82% من مساحة المملكة.

وأشار إلى أن سلطة وادي الأردن أنشأت خلال العام السابق 40 موقعا للحصاد المائي، شملت حفائر وسدودا ترابية موزعة في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على منطقة وادي عربة لتوفير كميات المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

وفيما يتعلق بمشاريع السدود، قال الحيصة إن سد وادي نخيلة، الواقع أعلى سد الموجب، وصل إلى المراحل النهائية من الدراسات والتصميم، متوقعا الانتهاء من إعداد وثائق السد وتصميمه مع نهاية العام الحالي، تمهيدا لتنفيذه مستقبلا.

وأضاف أن السلطة تجري دراسات لإنشاء سد تلال الذهب، الواقع أسفل موقع سد الملك طلال، ليكون مصدرا إضافيا لتزويد مياه الأغوار.

أول سد تحت أرضي في وادي الريان

وكشف الحيصة عن انتهاء دراسة الأودية التي يمكن إقامة سدود أرضية فيها، مبينا أن الدراسة شملت وادي الهيدان في محافظة مأدبا، ووادي الحسا، ووادي الريان.

وقال إن نتائج الدراسة التي انتهت الأسبوع الماضي أظهرت الجدوى الاقتصادية لإقامة أول سد من هذا النوع في وادي الريان، مشيرا إلى أن العمل سينتقل إلى مرحلة استكمال المسوحات والدراسات الجيوفيزيائية.

وأوضح أن السدود الأرضية تتميز بقدرتها على تغذية الأحواض المائية، والحد من فاقد المياه الناتج عن التبخر، إذ تصل نسبة التبخر فيها إلى الصفر تقريبا، مقارنة بالسدود المكشوفة.

الناقل الوطني والمياه المعالجة

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، قال الحيصة إن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية المحددة، وتبلغ كميته 300 مليون متر مكعب، لافتا إلى أنه سينعكس على زيادة كميات المياه المعالجة بنحو 150 إلى 170 مليون متر مكعب، لاستخدامها في أغراض الزراعة.

وأكد أهمية تجهيز البنية التحتية اللازمة للاستفادة من هذه الكميات، بما يشمل محطات الصرف الصحي، والخطوط الناقلة، وعدادات القياس والعدادات الذكية، وتعزيز مركز السيطرة في قطاع المياه، بما يضمن إدارة هذه المياه والاستفادة منها في زيادة الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن إدارة المياه تتطلب ربط مصادر المياه بالمياه المعالجة وعمليات تزويد المزارعين، إلى جانب العمل مع جمعيات مستخدمي المياه للوصول إلى نمط زراعي يعظم الاستفادة من المتر المكعب الواحد.

وبين أن الأولوية تكون لاستخدام المياه للشرب، ثم معالجة المياه المستخدمة وإعادة توظيفها في الزراعة وفق المواصفات العالمية، بما يحقق عائدا اقتصاديا للمزارعين والمواطنين ويسهم في تعزيز دخل الأسر الأردنية.

70 ألف دونم جديدة في وادي عربة

وكشف الحيصة عن العمل على تطوير مشروع زراعي في منطقة وادي عربة، يستهدف توفير ما لا يقل عن 70 ألف دونم زراعي جديد، بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والجمعيات.

وقال إن ارتفاع مؤشرات الإنتاج الزراعي والعائد الاقتصادي من الزراعة والصادرات، رغم تحديات المياه والتغيرات المناخية، يعود إلى اعتماد أنماط زراعية واختيار أصناف ذات جدوى اقتصادية، وتعظيم الاستفادة من المتر المكعب من المياه.

وأضاف أن سلطة وادي الأردن استعانت بالذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية، بالتعاون مع منصات الفضاء الأوروبية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لتطوير برنامج يحدد استهلاك الوحدات الزراعية من المياه واحتياجاتها للري في مناطق الشونة الشمالية وشمال وادي الأردن.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الحيصة إلى وجود منطقة تنموية في وادي عربة تضم 57 قطعة استثمارية، وصلت نسبة الإنجاز في أعمال تطوير بنيتها التحتية إلى 90%.

وأوضح أن المنطقة يجري تجهيزها لاستقطاب مصانع ومنشآت للتعبئة والتصنيع الغذائي، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تتيح للمستثمرين تركيب خطوط الإنتاج والبدء بالعمل، بما يدعم الإنتاج الزراعي ويرفع قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أن التوسع في الإنتاج الزراعي يجب أن يترافق مع التصنيع الغذائي، لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية واختصار الوقت والكلف على المزارعين والمستثمرين.