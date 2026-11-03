زراعة رئة في اسرائيل دون فتح الصدر

خبرني - أجرى فريق طبي في مستشفى بيلينسون في إسرائيل عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت الجراحي «دافنشي»، من خلال شقوق جراحية صغيرة، بدلاً من فتح القفص الصدري بالطريقة التقليدية.

ووفقًا للمعلومات المتاحة عبر الاعلام العبري ، مكّنت التقنية الجراحين من توصيل الرئة الجديدة بالأوعية الدموية والشعب الهوائية عبر شقوق محدودة، مع تقليل الأضرار التي قد تلحق بالأنسجة والعضلات والأعصاب.

وأشارت النتائج الأولية إلى تعافي المريض بصورة جيدة، مع حاجة محدودة إلى المسكنات، إلى جانب تقليص فترة بقائه في وحدة العناية المركزة والمستشفى.

وقال مدير قسم جراحة الصدر في المستشفى، الدكتور يوري بيساخوبيتس، الذي قاد العملية، إن استخدام الروبوت في زراعة الرئة قد يفتح المجال أمام أساليب جراحية أقل تدخلاً في هذا النوع من العمليات.

وتُعد هذه العملية، بحسب الفريق الطبي، من الحالات الأولى التي تُجرى بهذه الطريقة في إسرائيل.