وفاة مهاجم اسباني إثر اصطدامه بحارس الخصم

خبرني - أعلن نادي تينيريفي الإسباني، الثلاثاء، وفاة مهاجمه خيسوس دي ميغيل ألاميدا عن 30 عاما، عقب إصابته في اصطدام قوي بحارس مرمى نادي أندورا، خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، الاثنين.

وقال النادي في بيان: "بقلوب مفجوعة، وبغصة في الحلق، ودون أن نصدق أن هذا حقيقي، نعلن وفاة خيسوس دي ميغيل ألاميدا المأساوية، صباح الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026".

وأضاف: "لا توجد كلمات للمواساة، ولا شيء يمكنه تخفيف هذا الحزن العميق. نقف إلى جانب عائلته المفجوعة وأحبائه وجميع جماهير تينيريفي التي تنعى هذه الخسارة الفادحة".

وذكر النادي أن عائلة اللاعب أعربت عن امتنانها لجميع من قدموا رسائل الدعم والمواساة، وطالبت باحترام خصوصيتها خلال هذه الظروف.

وتعرض دي ميغيل للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة تينيريفي وضيفه أندورا، عندما اصطدم بحارس مرمى الفريق الزائر خيسوس أونو، الذي اندفع خارج منطقة الجزاء لإبعاد كرة طويلة، قبل أن يسقط المهاجم أرضا فاقدا للوعي.

وسارع لاعبو الفريقين إلى طلب تدخل الطاقم الطبي، الذي قدم الإسعافات الأولية للاعب على أرض الملعب لأكثر من 5 دقائق، قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة نوسترا سينيورا دي كانديلاريا.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن اللاعب تعرض لتوقف في القلب خلال نقله إلى المستشفى، قبل أن تنجح الطواقم الطبية في إنعاشه.

وأضافت أنه خضع لاحقا للعلاج في وحدة العناية المركزة، إلا أن حالته الصحية تدهورت، قبل أن يعلن النادي وفاته صباح الثلاثاء.

واضطر حكم المباراة إلى إيقاف اللقاء نهائيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد توقف اللعب لدقائق بسبب الحادث، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق.