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قطر : لم نتدخل بالانتخابات الإسرائيلية .. والتزام إيراني أميركي بمسار التفاوض

  • 03 نوفمبر 2026
  • 13:42
قطر لم نتدخل بالانتخابات الإسرائيلية والتزام إيراني أميركي بمسار التفاوض

خبرني - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن جهود جسر الهوة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية، مشيرا إلى أن الطرفين يدرسان مقترحات وأفكارا تهدف إلى إنضاج التوصل لاتفاق بينهما.

وأضاف الأنصاري أن الطرفين الإيراني والأميركي يبديان التزاما بمسار التفاوض، فيما تعمل قطر بشكل وثيق مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الحالية.

وأشار إلى وجود تنسيق عال جدا بين قادة دول المنطقة للتوصل إلى حل للأزمة وتجنب ويلات التصعيد، مؤكدا أن حرية الملاحة "مسألة لا مساومة عليها"، ورفض أي تهديد للناقلات القطرية وغيرها.

وأكد أن قطر تعمل على التوصل إلى اتفاق قادر على بناء الثقة وتعزيز السلام في المنطقة.

وفيما يتعلق باتهامات أطراف إسرائيلية لقطر بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، رفض الأنصاري هذه الاتهامات، قائلا إن بلاده "لن تقبل أن تكون كبش فداء".

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