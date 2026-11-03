أمانة عمان تطلق اسم (شهداء كنيسة حمود) على احدى حدائقها

خبرني - عقدت لجنة أمانة عمان، اليوم الثلاثاء، جلستها الخامسة عشرة العادية، برئاسة رئيس لجنة أمانة عمان المهندس احمد الملكاوي

وصادقت اللجنة، خلال الجلسة التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء كنيسة حمود، على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2026 ليتواءم مع قانون الإدارة المحلية رقم ( 16) لسنة 2026

و وافقت على مسودة نظام الشوارع والطرق و صيانتها ضمن حدود أمانة عمان الصادر بمقتضى احكام البند (20/19/16/5) من الفقرة (أ) من المادة (13) والفقرة (ج) من المادة (22) من قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021 وتعديلاته

كما أقرت مسودة اتفاقية منحة صندوق العمل المناخي للشباب مع مؤسسة روكفلر التي تهدف الى تمكين الشباب من الفئات العمرية 15-25 سنة في تصميم و تنفيذ مبادرات ابتكارية تسهم في ايجاد حلول للتحديات المناخية

ووافقت اللجنة على اطلاق اسم "شهداء كنيسة حمود " على احدى حدائق امانة عمان،استنادا الى احكام المادة 3 من نظام تسمية الشوارع و المباني و ترقيمها في امانة عمان رقم 149 لسنة 2016.

و ادى كل من المهندس محمد احمد العموش و قصي عبد الحميد بني مصطفى، خلال الجلسة، اليمين القانوني كأعضاء جدد في لجنة أمانة عمان.

كما صادقت اللجنة على توصيات لجنة الاستثمار.