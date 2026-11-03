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وفاة والد السفير منار الدباس

  • 03 نوفمبر 2026
  • 13:19
وفاة والد السفير منار الدباس

خبرني  - نعت عشيرة الدباس في الاردن عامة والسلط خاصة وفاة المرحوم بإذن الله الحاج منذر عبدالفتاح بخيت الدباس "ابو عبد الفتاح" ، الذي توفي اليوم الثلاثاء.

والمرحوم هو والد السفير الأردني في لندن منار الدباس ، ووالد كل من عبد الفتاح وهشام ، وشقيق كل من معاوية ومروان ورباب والوزيرة السابقة رابحة والمرحومين هاني وغازي وهشام .

وسيتم تشييع جثمانه الطاهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/٥ بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة أم الحيران إلى مقبرة العائلة.

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان ال البقاعين ميدان الثورة العربية الكبرى مقابل شركة مرسيدس اعتباراً من يوم الخميس من بعد الدفن ويومي الجمعة والسبت من الساعة ٤ عصرا إلى الساعة ٩ مساء

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