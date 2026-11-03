الأميرة غيداء ضمن قائمة عالمية لأكثر 100 امرأة تأثيرا في مجال الأورام

خبرني - اختارت منصّة " OncoDaily" العالمية سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، مجددا ضمن قائمتها لأكثر 100 امرأة تأثيراً في مجال مكافحة السرطان على مستوى العالم لسنة 2026.

يأتي اختيار سمو الأميرة تقديراً لمسيرتها الممتدة على مدار 25 عاماً في تطوير رعاية مرضى السرطان في المنطقة، ودعم الأبحاث العلمية، وتعزيز جهود التوعية على المستويين الإقليمي والدولي، فبقيادتها للمؤسسة والمركز أسهمت في تطوير المركز ليصبح أحد المراكز الرائدة عالميّا والمعتمدة دولياً في علاج السرطان، وقدّم الرعاية المتقدمة والشموليّة لأكثر من 85 ألف مريض.

وعبّرت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عن فخرهما باختيار سموها ضمن هذه القائمة وبدورها القيادي على المستوى الدولي، إذ كرّست جهودها دون كلل من أجل رسالة إنسانية قائمة على منح فرصة حقيقيّة للشفاء للآلاف من مرضى السرطان من العالم العربي.

وضمن اهتمامها بتطوير الأبحاث العلمية في العالم العربي، أسّست سمو الأميرة جائزة الحسين لأبحاث السرطان عام 2020، بهدف دعم الباحثين العرب وتشجيع الأبحاث التي تُسهم في فهم مرض السرطان وتطوير سبل علاجه، كما تولي سموها عناية خاصّة بكلّ ما يتعلّق بموضوع الرعاية النفسية لمرضى السرطان، كجزء لا يتجزّأ من خطّة علاج المرضى.