مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل 3 أطفال من قطاع غزة لتلقي العلاج

خبرني - استقبل مستشفى الجامعة الأردنية أمس الاثنين، 3 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض في القلب، لتقديم الرعاية الطبية التخصصية اللازمة لهم في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب بيان للمستشفى، يأتي استقبال الأطفال ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي تواصل المملكة تنفيذها لإغاثة أبناء قطاع غزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية أمس الدفعة الـ 36 من الأطفال المرضى، والتي ضمت 26 طفلا و26 مرافقا، تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات الأردنية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وقال المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، إن استقبال الأطفال يجسد الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك في تقديم الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن المستشفى سخر جميع إمكاناته الطبية وكوادره التخصصية، لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للأطفال القادمين من غزة.

وأوضح أن مستشفى الجامعة الأردنية استقبل منذ آب الماضي، أكثر من 60 طفلا من القطاع يعانون من حالات مرضية معقدة، شملت تشوهات القلب الخلقية وأمراض الدم والكبد، مبينا أن عددا منهم استكملوا مراحل العلاج بنجاح وغادروا إلى القطاع، فيما يواصل آخرون تلقي الرعاية الطبية والمتابعة الصحية داخل المستشفى.

وأضاف إن الخدمات الصحية المقدمة لم تقتصر على الأطفال، بل امتدت لتشمل عددا من مرافقيهم، في إطار حرص المستشفى على توفير رعاية صحية وإنسانية متكاملة للحالات المستقبلة، مؤكدا استمرار المستشفى في أداء رسالته الطبية والإنسانية وتسخير إمكاناته وخبراته لتعزيز فرص الشفاء وضمان استكمال العلاج للأطفال القادمين من القطاع.