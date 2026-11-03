الاقتصاد الرقمي تستمع لملاحظات الشركات بشأن تطوير خدمات (سند للأعمال)

خبرني - عقدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ندوة تعريفية عبر تقنية الاتصال المرئي حول "سند للأعمال"، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من شركات القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية متنوعة، للتعريف بالخدمات الرقمية المتاحة للشركات وآليات الاستفادة منها، والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تطوير الخدمات الرقمية الموجهة لقطاع الأعمال.

وجاءت الندوة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج»، وغرفتي الصناعة والتجارة، وجمعية الريادة والإبداع، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات، لا سيما العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتضمنت الندوة عرضًا عمليًا مباشرًا لبوابة «سند للأعمال»، التي تتيح للشركات الوصول إلى خدماتها ووثائقها الرقمية من خلال واجهة موحدة، حيث جرى استعراض الخدمات والوثائق المتاحة وآلية استخدامها، إلى جانب توضيح كيفية منح الموظفين والعاملين في الشركات صلاحيات محددة للاستفادة من الخدمات وفقًا لأدوارهم ومهامهم.

وشهدت الندوة نقاشًا تفاعليًا مع المشاركين، جرى خلاله الإجابة عن استفساراتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المتاحة، والخدمات الإضافية التي تتطلع الشركات إلى توفيرها مستقبلًا، بما يلبي احتياجاتها ويسهّل إنجاز معاملاتها إلكترونيًا.

وتأتي الندوة في إطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، والتعريف بالحلول والخدمات الرقمية الموجهة للشركات، والاستفادة من ملاحظات المستخدمين ومقترحاتهم في تطوير هذه الخدمات وتحسين تجربة الحصول عليها، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.