بعد استهداف متاجر أوروبية.. مخاوف من اختراق الثلاجات الذكية في المنازل

خبرني - أعادت هجمات سيبرانية مشتبه بها استهدفت متاجر أوروبية وأحد فروع "إيكيا" المخاوف بشأن أمن الأجهزة المنزلية الذكية، وإمكانية اختراق الثلاجات المتصلة بالإنترنت والتحكم فيها عن بُعد.

وأعلنت شركات التجزئة "أهولد ديلهايز" (Ahold Delhaize) و"كارفور" (Carrefour) و"كولرويت" (Colruyt)، يوم الاثنين، عن أعطال تقنية أثرت على أنظمة التبريد والتجميد في عشرات المتاجر ببلجيكا وإستونيا ولوكسمبورغ، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتلف مواد غذائية.

كما أبلغت سلسلتا المتاجر السويديتان "آي سي إيه" (ICA) و"كوب" (Coop)، إلى جانب أحد فروع "إيكيا" في بلجيكا، عن حوادث مماثلة، فيما أشار أحد المتاجر صراحة إلى تعرضه لهجوم إلكتروني.

وتعيد هذه الحوادث طرح سؤال مهم: هل يمكن أن تصبح الثلاجات المنزلية الذكية هدفا للقراصنة؟

هل يمكن اختراق ثلاجتك؟

أصبحت الثلاجات الحديثة، شأنها شأن الأقفال وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية، متصلة بشبكة "واي فاي"، ما يتيح مراقبتها والتحكم فيها عن بُعد، لكنه يجعلها أيضا عرضة للثغرات الأمنية.

وفي عام 2015، استخدم باحثون ثلاجة ذكية من إنتاج "سامسونغ" خلال مؤتمر للأمن السيبراني في لاس فيغاس، لتوضيح إمكانية اختراق هذه الأجهزة.

وقد يستغل القراصنة هذه الثغرات لسرقة البيانات، أو الوصول إلى الشبكة المنزلية، أو تعطيل الأجهزة. وتشير بيانات قطاع الأمن السيبراني إلى أن نحو ثلاثة أرباع الهجمات الإلكترونية تستهدف أجهزة التوجيه (الراوتر).

ماذا يمكن أن يفعل المخترق؟

قد يتيح اختراق الثلاجة للقراصنة:

- التحكم في الجهاز: تغيير درجات الحرارة أو تعطيل التبريد، ما يؤدي إلى تلف الأطعمة.

- التجسس: استغلال الكاميرات والميكروفونات في الأجهزة المزودة بها.

- اختراق الشبكة المنزلية: الوصول إلى أجهزة أخرى متصلة بالشبكة.

- سرقة البيانات: الحصول على معلومات شخصية وحسابات المستخدمين.

هل يمكن اختراق السيارات أيضا؟

لا تقتصر المخاطر على الأجهزة المنزلية؛ ففي عام 2015، تمكن باحثون من السيطرة عن بُعد على سيارة من طراز "جيب" (Jeep) أثناء سيرها، عبر نظام الترفيه المتصل بالإنترنت، ما أدى إلى استدعاء نحو 1.4 مليون مركبة لمعالجة الخلل.

وبعد نحو عشر سنوات، كشف باحثون عن ثغرات في بعض سيارات "كيا" (Kia)، تتيح تتبعها وفتح أبوابها وتشغيل محركاتها باستخدام رقم لوحة التسجيل فقط. وأكد الباحثون إبلاغ الشركة بالثغرات وإصلاحها، دون وجود أدلة على استغلالها في هجمات فعلية.

ورغم أن المركبات والبنى التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء والمياه، تتمتع بطبقات حماية إضافية، فإنها ليست محصنة تماما من الهجمات السيبرانية. وتبقى الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت عرضة للمخاطر، خصوصا عند ضعف إجراءات حمايتها.