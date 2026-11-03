علم إسرائيل يتسبب بطرد لاعب كرة قدم مصري

خبرني - شهدت مصر واقعة مثيرة عقب مباراة مركز شباب طامية والساحة الشعبية بمحافظة الفيوم، بعدما أقدم لاعب على وضع علم إسرائيل على صورة الحكم.

وأصدر مجلس إدارة مركز شباب طامية، قرارًا بشطب اللاعب معتصم محمد علي عبد الله نهائيًا من سجلات المركز، مع وقف جميع مستحقاته المالية.

وجاء القرار على خلفية نشر اللاعب مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "تيك توك"، تضمن وضع علم إسرائيل على صورة حكم المباراة، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، وهو ما دفع إدارة المركز إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحقه.

تفاصيل العقوبات الموقعة على اللاعب

تضمن المستند الصادر عن مجلس إدارة المركز عدة إجراءات، أبرزها:

شطب اللاعب معتصم محمد علي عبد الله نهائيًا من سجلات مركز شباب طامية.

مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ومنطقة الكرة بالفيوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشطبه نهائيًا من سجلات الاتحاد.

وقف جميع المستحقات المالية الخاصة باللاعب لدى المركز.

عرض القرار على مجلس الإدارة خلال جلسة عاجلة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الجدل الذي أثارته الواقعة، وسط اتجاه إدارة المركز إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه تصرف اللاعب، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الداخلية، مع مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ومنطقة الكرة بالفيوم لاتخاذ الإجراءات التي تراها الجهات المختصة مناسبة.