ماستركارد والبريد الأردني وU-Wallet يطلقون برنامج بطاقة BareedPay للارتقاء بمنظومة المدفوعات الرقمية في الأردن

خبرني - أعلنت كل من ماستركارد وشركة البريد الأردني وU-Wallet عن إطلاق بطاقة BareedPay الجديدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع الوصول إلى حلول المدفوعات الرقمية المريحة والآمنة في مختلف أنحاء المملكة. وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي في المملكة وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول دفع رقمية آمنة ومبتكرة وسهلة الوصول لمختلف شرائح المجتمع.

ومن خلال هذا التعاون، ستتيح شركة البريد الأردني لحاملي البطاقة الجديدة الصادرة عن U-Wallet مجموعة من الخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك تنفيذ المعاملات اليومية بسهولة وكفاءة، والتسوق الإلكتروني، وسداد المدفوعات الحكومية والفواتير. كما سيدعم البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار، إضافة إلى خدمات البطاقات مسبقة الدفع وحلول الدفع متعددة العملات، والتحويلات المالية المحلية والدولية، ما يسهم في تمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.

وقال معالي سامي الداود، رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني: "تجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في توظيف التكنولوجيا والابتكار المالي لبناء منظومة مدفوعات رقمية أكثر شمولاً وكفاءة. ونواصل من خلال هذا التعاون دعم جهود الأردن في الارتقاء بالخدمات المالية الرقمية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من حلول دفع آمنة ومبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي الرقمي."

من جانبه، قال سعود سوار، المدير الإقليمي لماستركارد في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "نعمل في ماستركارد مع شركات التكنولوجيا المالية والبرامج المدعومة حكومياً في الأردن على الارتقاء بحلول الدفع وتعزيز الشمول المالي. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة لشركتنا في المملكة، فهي ترسخ مكانتنا الريادية في منظومة التكنولوجيا المالية وتعزز موقعنا كشريك موثوق في المبادرات الوطنية الرئيسية."

ويستند هذا التعاون إلى الحضور الوطني الواسع للبريد الأردني من خلال شبكة تضم أكثر من 400 فرع منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعزز قدرة الأفراد في مختلف المناطق على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. كما يجمع هذا التحالف بين الخبرات العالمية لماستركارد في مجال المدفوعات الرقمية، والقدرات التقنية المتقدمة لـ U-Wallet في قطاع التكنولوجيا المالية، والبنية التشغيلية والانتشار الجغرافي للبريد الأردني، لتقديم نموذج متكامل يدعم تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن.

بدوره، قال الدكتور علاء نشيوات، الرئيس التنفيذي لشركة U-Wallet: "نفخر بشراكتنا مع ماستركارد والبريد الأردني لتقديم حلول مالية مبتكرة للعملاء في مختلف أنحاء الأردن. وبصفتنا الجهة المصدرة، فإننا نكرس جهودنا لتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتقديم تجارب دفع متطورة وآمنة وسلسة تسهم في تعزيز الشمول المالي وتحفيز مشاركة الأفراد في الاقتصاد الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة."

ومن خلال تعزيز مشاركتها في دعم الاقتصاد الرقمي، تسهم كل من ماستركارد وشركة البريد الأردني وU-Wallet في تعزيز مستويات الشمول المالي، ودعم أهداف الأردن في بناء منظومة مدفوعات رقمية أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة.