المركزية تويوتا تطلق النسخة العشرين من مسابقة سيارة الأحلام وتدعو الأطفال لتحويل أفكارهم إلى إبداعات فنية

خبرني - أطلقت المركزية تويوتا النسخة العشرين من مسابقة "سيارة الأحلام من تويوتا الفنية" داعيةً الأطفال إلى المشاركة فيها وتسخير خيالهم لابتكار سيارة الأحلام التي يتمنون رؤيتها في المستقبل، وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال فنية تعبّر عن رؤيتهم؛ إذ تشكل الفكرة والإبداع وراء سيارة الأحلام جوهر المشاركة، إلى جانب مهارة الرسم. ويمكن للأطفال تخيل ما قد تكون سيارات أحلامهم قادرة على فعله؛ من مساعدة الناس، وحماية البيئة، وتسهيل الحياة اليومية، وصولًا إلى أماكن جديدة.

ويستمر استقبال المشاركات حتى 31 كانون الثاني 2027 عبر هذا الرابط، حيث يمكن للأطفال بعمر 15 عامًا فما دون من المقيمين في الأردن المشاركة ضمن ثلاث فئات عمرية: 7 أعوام فما دون، ومن 8 إلى 11 عامًا، ومن 12 إلى 15 عامًا.

وستتولى لجنة تحكيم تضم مجموعة من الفنانين تقييم الأعمال واختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة في كل فئة عمرية، على أن يُعلن عنهم خلال حفل توزيع الجوائز الذي تنظمه المركزية تويوتا في معرضها في شارع مكة في عمّان.

وسيحصل صاحب المركز الأول في كل فئة عمرية على جهاز آيباد مع قلم "أبل" الذكي، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 200 دينار أردني، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مجموعة من مستلزمات الرسم وجائزة نقدية بقيمة 100 دينار أردني، وصاحب المركز الثالث على مجموعة من مستلزمات الرسم وجائزة نقدية بقيمة 75 دينارًا أردنيًا. كما ستتأهل الأعمال الحاصلة على المركز الأول في الفئات العمرية الثلاث لتمثيل الأردن في المسابقة العالمية لعام 2027، ومنافسة المشاركات المتأهلة من مختلف دول العالم، مع فرصة للفوز بجوائز نقدية على المستوى العالمي.

وتعليقًا على إطلاق المسابقة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "تمثل النسخة العشرون من مسابقة سيارة الأحلام محطة مميزة في مسيرة مبادرة أتاحت للأطفال على مدى سنوات مساحة للتعبير عن أفكارهم وتصوراتهم للمستقبل. وما يميز هذه المسابقة أن الإبداع لا يرتبط بمهارة الرسم وحدها؛ فلكل طفل فكرة تستحق أن تجد طريقها إلى الورق، وأن تعبّر عن رؤيته لما يمكن أن تكون عليه سيارة الأحلام وما يمكن أن تقدمه للعالم من حوله. ونتطلع هذا العام إلى رؤية أفكار أطفال الأردن وإبداعاتهم، ومنح المتميز منها فرصة تمثيل المملكة على المستوى العالمي".

ويمكن متابعة الصفحات الرسمية للمركزية تويوتا على فيسبوك وإنستغرام للاطلاع على مستجدات المسابقة.